До +5 градусов ожидается в Псковской области 22 февраля
22 февраля в Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки, днем местами умеренные в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.
Температура по области 0...+5 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
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