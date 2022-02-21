До +5 градусов ожидается в Псковской области 22 февраля

15:06, 21 февраля 2022, ПАИ

22 февраля в Псковской области ожидается облачная погода, небольшие осадки, днем местами умеренные в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура по области 0...+5 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.