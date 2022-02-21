Билайн улучшил связь в 14 населённых пунктах Псковской области

16:51, 21 февраля 2022, ПАИ

Оператор билайн продолжает развивать сеть в Пскове и Псковской области. В 2021 году оператор построил новые базовые станции и улучшил мобильный интернет, чтобы абоненты не чувствовали ограничений в общении. В результате стройки и обновления оборудования, еще больше данных передается в сети 4G.

Новые базовые станции 4G появились как в жилых районах Пскова, так и в пригородных микрорайонах: Крестках, Шабаново и Лисьих Горках, а также в ближайших деревнях Котово и Портянниково. Кроме того, покрытие улучшилось в Великих Луках и населённых пунктах рядом: деревнях Веснинское, Лычево, Каменка, Фотьево и посёлке Нагорном.

В этом году 4G стал лучше в городе Порхове, и посёлках городского типа Дедовичи, Струги Красные и Бежаницы. Это позволило обеспечить жителей надежной голосовой связью и стабильным соединением, которое позволяет обмениваться с близкими фото и видео, быстро переводить средства, оплачивать товары и услуги в интернете.

В результате строительства новых базовых станций абоненты билайн стали с комфортом смотреть потоковое видео, работать удаленно, скачивая большой объем данных и общаясь по видеосвязи.

«Мы понимаем, что потребности наших клиентов постоянно растут, поэтому реагируем на это и развиваем сеть. Например, если сравнивать декабрь 2021 года с декабрём 2020, то трафик 4G в Пскове вырос на 43%, а в Великих Луках – на 29%. Все больше абонентов компании используют видеозвонки, голосовые сообщения в мессенджерах, смотрят HD-фильмы, слушают музыкальные стриминговые сервисы. Мы стремимся предоставить клиентам все необходимые возможности даже в условиях роста трафика», –отметил директор псковского отделения билайн Станислав Каримов.