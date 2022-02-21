Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Билайн улучшил связь в 14 населённых пунктах Псковской области

Оператор билайн продолжает развивать сеть в Пскове и Псковской области. В 2021 году оператор построил новые базовые станции и улучшил мобильный интернет, чтобы абоненты не чувствовали ограничений в общении. В результате стройки и обновления оборудования, еще больше данных передается в сети 4G.

Новые базовые станции 4G появились как в жилых районах Пскова, так и в пригородных микрорайонах: Крестках, Шабаново и Лисьих Горках, а также в ближайших деревнях Котово и Портянниково. Кроме того, покрытие улучшилось в Великих Луках и населённых пунктах рядом: деревнях Веснинское, Лычево, Каменка, Фотьево и посёлке Нагорном.

В этом году 4G стал лучше в городе Порхове, и посёлках городского типа Дедовичи, Струги Красные и Бежаницы. Это позволило обеспечить жителей надежной голосовой связью и стабильным соединением, которое позволяет обмениваться с близкими фото и видео, быстро переводить средства, оплачивать товары и услуги в интернете.

В результате строительства новых базовых станций абоненты билайн стали с комфортом смотреть потоковое видео, работать удаленно, скачивая большой объем данных и общаясь по видеосвязи.

«Мы понимаем, что потребности наших клиентов постоянно растут, поэтому реагируем на это и развиваем сеть. Например, если сравнивать декабрь 2021 года с декабрём 2020, то трафик 4G в Пскове вырос на 43%, а в Великих Луках – на 29%. Все больше абонентов компании используют видеозвонки, голосовые сообщения в мессенджерах, смотрят HD-фильмы, слушают музыкальные стриминговые сервисы. Мы стремимся предоставить клиентам все необходимые возможности даже в условиях роста трафика», –отметил директор псковского отделения билайн Станислав Каримов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

21 февраля 2022

Ольга Якименко: В развитии туризма важен комплексный подход
21 февраля 2022

Михаил Ведерников допустил выход Псковской области на плато по COVID на этой неделе
21 февраля 2022

Билайн улучшил связь в 14 населённых пунктах Псковской области
21 февраля 2022

Выращенные на родной земле: россияне отдают предпочтение фермерским продуктам питания – опрос
21 февраля 2022

Александр Козловский: В Дедовичах могли бы заняться майнингом
21 февраля 2022

В Псковской области увеличилась раскрываемость связанных с IT-технологиями преступлений
21 февраля 2022

Депутат Александр Козловский в эфире ПАИ-live о кадровых перестановках, развитии партийной системы и перспективах майнинга
21 февраля 2022

Псковская область готова принять эвакуированных жителей Донецка и Луганска

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...