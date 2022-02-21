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Общество

Семьям предложили выплачивать по 1,8 млн рублей для погашения ипотек

Дополнительные выплаты предложили семьям с детьми для погашения ипотеки. Законопроект устанавливает основания для реализации мер государственной поддержки семей с детьми для создания условий для погашения ипотеки, пишет единый ресурс застройщиков.

На государственную поддержку могут рассчитывать мать или отец, у которых с 1 января 2021 года родился первый, второй или третий ребёнок и которые являются заёмщиками по ипотечному жилищному кредиту.

Максимальная сумма мер государственной поддержки составляет 1,8 млн рублей и возможна в отношении только одного ипотечного жилищного кредита путём полного или частичного погашения обязательств по ипотеке в размере его долга.

При рождении первого ребёнка предоставляется 500 тысяч рублей, при рождении второго – 600 тысяч рублей, при рождении третьего – 700 тысяч.

Погашение обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) осуществляется в случае, если гражданин до 1 января 2027 года заключил кредитный договор (договор займа) для приобретения жилого помещения или земельного участка, предоставленного для ИЖС, либо для приобретения жилого помещения по договору участия в долевом строительстве, а также в случае строительства объекта ИЖС, приобретения по договору купли-продажи объекта ИЖС, строительство которого не завершено.

Псков, Завеличенская, 24. Фото Арсения Тимашова

Кроме того – при приобретении доли (долей) в праве общей собственности на объект недвижимости при условии, что в результате приобретения такой доли (долей) объект недвижимости поступает в собственность гражданина либо в общую собственность супругов, при приобретении жилого помещения в рамках программ и (или) мероприятий, реализуемых в соответствии с законами субъектов РФ.

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