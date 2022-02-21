Выставка «Цвет земли» откроется в галерее «Цех» 24 февраля

16:46, 21 февраля 2022, ПАИ

24 февраля в 18:00 в галерее «Цех» в Пскове откроется выставка художника Алексея Кульбина «Цвет земли». Это будет юбилейная, сотая, выставка в галерее «Цех», работающей при Псковском театре драмы с 2014 года. На открытии выступят музыканты театра, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе.

Основу экспозиции составят городские пейзажи, в первую очередь петербургские.

Художественная манера Алексея Кульбина строится на сопоставлении цвета и пространства. Эта традиция живописно-пластического реализма, хранителями которой в середине прошлого века стали ученики и оппоненты Малевича (из них самым влиятельным для развития современного искусства был Владимир Стерлигов) укоренена в «классическом» петербургском авангарде. У истоков этой самой традиции стоял прадед Алексея Кульбина – Николай Кульбин. Действительный статский советник, врач Генерального штаба и одновременно с этим – художник-авангардист, подвижник и меценат, Николай Кульбин создал теорию динамического развития вселенной, в ходе которого человек-творец постепенно преображается в «цвет земли».

«Живопись Алексея Кульбина отсылает не только в мистический Петербург Серебряного века, но и дальше – в Петербург Достоевского, Гоголя, Пушкина. Но Алексей Кульбин путешествует не только во времени, но и в пространстве, поэтому на полотнах, представленных в галерее «Цех», можно увидеть Севастополь, Феодосию, Арзамас и, конечно же, Псков», - сообщается в анонсе выставки.

Алексей Кульбин – родился в 1961 году в Ленинграде в семье известного художника-нонконформиста Георгия Ковенчука. Окончил художественную школу при Академии художеств, затем – Ленинградское высшее художественно-промышленное училище им. В. Мухиной (сегодня – СПбГХПА им. А.Л. Штиглица). Член Союза художников России с 1991 года. Участник выставок в разных городах России, а также в Париже, Лондоне, Стокгольме, Осаке. Работы художника хранятся в собраниях Государственного Русского музея, Московского музея современного искусства, Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Российской национальной библиотеки, Красноярского государственного художественного музея, Мордовского республиканского музея изобразительных искусств и во множестве частных собраний в России, Европе, США.

Вход на открытие и последующие посещения – бесплатные. Галерея «Цех» располагается по адресу: улица Пушкина, 13 А и работает ежедневно с 16:00 до 19:00.