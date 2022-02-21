Госпитализированные в тяжелом состоянии жители Псковской области не были вакцинированы

17:16, 21 февраля 2022, ПАИ

Все пациенты, госпитализированные в Псковской области на прошлой неделе в тяжелом состоянии, не были вакцинированы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

С начала пандемии 287 342 жителя Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса, из них 39 человек - за минувшие сутки. Первый компонент 20 февраля ввели девять человек, всего – 289 443.

Ревакцинацию прошли уже 43 499 человек, за минувшие сутки – 40. В настоящее время в регионе использовано 80,4% вакцины.