Психологи ПсковГУ дают родителям бесплатные консультации по профориентации детей
Психологи ПсковГУ предлагают псковским родителям пройти опрос и получить бесплатную консультацию по профориентации детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.
Служба семейного консультирования «Содействие» предлагает родителям будущих абитуриентов пройти опрос и по его итогам получить бесплатную консультацию специалиста по вопросам профессионального самоопределения ребенка.
Служба семейного консультирования «Содействие» работает на базе Института образования и социальных наук ПсковГУ при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование».
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