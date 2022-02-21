Психологи ПсковГУ дают родителям бесплатные консультации по профориентации детей

17:28, 21 февраля 2022, ПАИ

Психологи ПсковГУ предлагают псковским родителям пройти опрос и получить бесплатную консультацию по профориентации детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.



Служба семейного консультирования «Содействие» предлагает родителям будущих абитуриентов пройти опрос и по его итогам получить бесплатную консультацию специалиста по вопросам профессионального самоопределения ребенка.

Служба семейного консультирования «Содействие» работает на базе Института образования и социальных наук ПсковГУ при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках национального проекта «Образование».