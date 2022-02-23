Служба по контракту – пресс-конференция в медиацентре ПАИ

10:27, 23 февраля 2022, ПАИ

16 февраля в медиацентре Псковского агентства информации состоялась пресс-конференция, посвящённая итогам работы по отбору граждан на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации. Об изменениях в законодательстве Российской Федерации для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, особенностях работы пункта отбора Псковской области, а также о задачах на этот год рассказали начальник пункта отбора на военную службу по контракту майор Валерий Бартенев и офицер по тестированию и военной профессиональной ориентации пункта отбора капитаном Дмитрий Зайцев. Также в гостях был кандидат для поступления на военную службу по контракту Евгений Макарин.

Предлагаем вашему вниманию стенограмму встречи.

– Добрый день, коллеги! Рада всех приветствовать в медиацентре Псковского агентства информации. Валерий Иванович, наверное, к вам первый вопрос. Каковы цели и задачи пункта отбора на военную службу по контракту?

Валерий Бартенев (В. Б.): Прежде чем перейти к этому вопросу, я бы хотел маленько углубиться в историю. Ровно 10 лет назад, 1 марта 2012 года, на основании директивы министра обороны № Д012 в целях совершенствования системы комплектования Вооружённых сил Российской Федерации военнослужащими по контракту были сформированы пункты отбора, которые располагались в субъектах Российской Федерации. Их всего насчитывалось 66 пунктов в 2012 году. На сегодняшний момент данная система комплектования показала свою эффективность. Количество пунктов отбора увеличено до 83 пунктов. Соответственно, численность личного состава в пункты отбора увеличена до 15 человек. Основные задачи, которые решает пункт отбора, – непосредственно выполнение установленного задания об отборе кандидатов для комплектования воинских частей Министерства обороны. Также это проведение мероприятий отбора с кандидатами, потому что не все кандидаты, которые поступают на военную службу по контракту, должны соответствовать установленным законодательством требованиям. Проведение мероприятий отбора, сопровождение на всех этапах и направление его на военную службу непосредственно в воинские части. Также на пункт отбора возложена задача ведения количественно-статистического учёта кандидатов. В связи с чем хочется отметить в преддверии празднования 10-летия создания пунктов отбора и принятия современной системы комплектования военнослужащими по контракту вооружённых сил, подвести итоги и сказать, что за 10 лет своего существования пункт отбора непосредственно в Псковской области с начала 2012 года отобрал и поставил в войска для прохождения службы 5 570 человек. Цифра довольно-таки внушительная. К сожалению, не все кандидаты у нас соответствуют требованиям. Всего было обращений подано порядка 7 000, и где-то 22 % кандидатов не могут пройти.

– Не подошли, да?

В. Б.: Не подошли, да, по своим морально-деловым, физическим качествам, по уровню образования.

– То есть это не только физически? Но мы потом поподробнее поговорим, да? А если говорить об итогах за 2021 год, за прошлый?

В. Б.: В 2021 году пункт отбора успешно справился с поставленным командованием округа заданием, отобрал свыше 400 человек, направил их в войска и уверенно вошёл в десятку пунктов отбора: мы заняли 7-е место из 27 в Западном военном округе.

– Есть ли какие-то изменения в системе отбора на военную службу за прошедший год? И как вообще изменилась эта система?

Дмитрий Зайцев (Д. З.): Разрешите, я добавлю. В первую очередь, хотелось бы обратить внимание на тот момент, что пункт отбора стал гораздо активнее работать с кандидатами, с гражданами на просторах социальных сетей, таких как «Инстаграм», «ВКонтакте». Далее: активизировалась работа на интернет-площадках и на сайтах трудоустройства, таких как HeadHunter, Superjob, «Работа в России». И данная активная работа приносит осязаемые плоды. Достаточно большое количество людей (пример приведу: порядка 25 человек – в прошлом году) обратились к нам в пункт отбора, для того чтобы написать заявление о поступлении на службу по контракту, именно вследствие активной работы пункта отбора в социальных сетях и на площадках трудоустройства. Во многом изменившийся вектор работы с кандидатами обусловлен, не секрет, сложившейся обстановкой.

– Вы имеете в виду эпидемиологическую обстановку?

Д. З.: Да, связанную с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Поэтому приоритет нашей работы, один из приоритетов – дистанционная работа с гражданами. Кроме того, буквально недавно появилась возможность у потенциального кандидата через официальный сайт Министерства обороны mil.ru подать сведения, заявление через так называемый личный кабинет гражданина. Данные сведения моментально доходят до пункта отбора, и мы сразу же осуществляем взаимодействие с данным кандидатом. Кроме того, хотелось бы отметить в первую очередь процедуры постановки на воинский учёт для гражданина, который приехал из другого региона. Сейчас достаточно обратиться в военный комиссариат по месту жительства, написать заявление о том, что он проживает по определённому адресу, для того чтобы его поставили на воинский учёт.

– Это можно сделать дистанционно тоже?

Д. З.: К сожалению, пока нет. Но даже в нынешней ситуации эта процедура значительно упрощается. Первоначально кандидат для того, чтобы встать на воинский учёт в военном комиссариате, должен был иметь регистрацию либо по месту жительства, либо по месту пребывания.

– Сейчас достаточно прийти и написать…

Д. З.: Прийти и написать заявление, указать адрес своего фактического проживания.

– Вы сказали, что стали активно использовать социальные сети. А это какие-то группы в определённых социальных сетях? Можно назвать их?

Д. З.: Да, есть целое сообщество – «Пункт отбора на военную службу по контракту. Город Псков». Да, на примере соцсети «ВКонтакте». Большим плюсом и достаточно удобным моментом является то, что образцы, к примеру, документов первичных, необходимых для заполнения кандидатом, размещаются в этой группе, то есть молодому человеку достаточно их просто скачать, скачать приложенные образцы, заполнить и в качестве обратной связи направить их нам. Как минимум экономится время молодого человека. И так же дистанционно ему можно назначить, определить время.

– А потом уже назначается непосредственно личная встреча с кандидатом?

Д. З.: Да. Далее кандидату необходимо пройти ряд отборочных мероприятий, таких как мероприятия профессионального психологического отбора, мероприятия медицинского освидетельствования врачебными специалистами и проверка уровня физической подготовленности кандидата. На эти мероприятия необходимо прийти лично, конечно же.

В. Д.: А первичные документы, ознакомиться с правилами заполнения можно дистанционно. Открыл интернет, зашёл на страницу во «ВКонтакте», узнал, что ему необходимо заполнить, какие документы с собой принести. Может, у него зачастую не бывает под рукой какого-то документа или он не задумывался, для чего нужен ИНН.

– Это касается всех жителей Псковской области?

В. Д.: Это касается всех кандидатов, всех граждан Российской Федерации в возрасте с 18 до 40 лет, которые хотят поступить на военную службу по контракту. Он из другого региона, Красноярского края допустим, мечтал служить в 76-й дивизии или приехал сюда на временное жительство, увидел, как здесь проходят ребята службу.

– Вы сказали, что три блока должен пройти кандидат: психологический отбор, медицинский и физические навыки. Если не секрет, на каком этапе больше всего отсеивается?

В. Д.: Конечно, на проведении профессионально-психологического отбора. Потому что на данном этапе идёт ознакомление непосредственно с самим кандидатом, проверка характеризующих его документов и запросы, которые направляются в органы внутренних дел, в органы Федеральной службы безопасности на данного гражданина. И уже обобщив все документы, штатный психолог пункта с ним беседует.

Д. З.: Разрешите, добавлю. Если мы говорим о мероприятиях профессионально-психологического отбора, конечно же, основным испытанием является непосредственно тестирование. К кандидату предъявляется ряд методик тестовой батареи – как на время, так и предъявляются тесты-опросники. За определённое количество времени он тестируется, и по результатам его тестирования выносится заключение, рекомендации. Всего четыре категории профпригодности. Мы рассматриваем кандидатов с первой и второй. При отсутствии кандидатов для замещения данной воинской должности – с третьей категорией профессиональной пригодности. Лица, которые отнесены к четвёртой категории профпригодности, то есть не рекомендуются к поступлению на военную службу по контракту, нами не рассматриваются. Насчёт этого мы можем выносить решение о несоответствии кандидата данному требованию.

– А давайте теперь поговорим, на какие должности могут подавать кандидаты заявление, в какие воинские части? И что больше всего выбирают жители нашего региона для прохождения службы по контракту? Куда предлагаете? Что чаще выбирают?

Д. З.: Специфика нашей работы заключается в том, что мы можем предложить кандидату вакантные воинские должности в воинских частях на всей территории нашей страны и даже за её пределами. Мы не ограничиваемся территорией Псковской области, отталкиваемся от информации о тех вакантных должностях, которые нам предоставляются.

В. Д.: Соответственно, от уровня подготовки данного кандидата, военно-учётной специальности, образования и категории его годности, состояния здоровья.

– А может быть, что он, например, захотел прийти в определённый род войск, но вы рекомендуете ему в другой? Может, он больше подходит туда?

В. Д.: Здесь в первую очередь, наверное, надо отталкиваться от требований, которые предъявляются к определённой воинской должности. Подходит он по уровню здоровья или нет? Хватает у него образования для этой должности либо нет?

– Но вот если у него на определённую должность не хватает, но на другую хватает, вы предложите?

В. Д.: Мы ему предлагаем. Мы никому не отказываем, рассматриваем все обращения. Соответственно, предлагаем другие воинские части как Псковского гарнизона, так и, как сказал Дмитрий Владимирович, на всей территории нашей страны.

Д. З.: У кандидатов есть как минимум несколько вариантов для прохождения военной службы по контракту, и мы стараемся подобрать наиболее оптимальный.

– Скажите, пожалуйста, а жители нашего региона что выбирают больше всего? Чему отдают предпочтение?

Д. З.: Уже годами сформировалось предпочтение, у нас уже практика: порядка 80-85 % кандидатов выбирают прохождение военной службы в Псковском регионе. И это неудивительно, так как порядка 18 различных воинских частей и подразделений дислоцируется на территории нашего региона. Это та же самая Псковская десантно-штурмовая дивизия – кстати, порядка 150 кандидатов ежегодно туда отбираются.

В. Д.: Но туда идут лучшие из лучших.

Д. З.: Подразделения специального назначения в городе Пскове. Это и, к примеру, вертолётная бригада армейской авиации в городе Острове. Ряд воинских частей на территории Стругокрасненского района. Можно говорить о том, что существует большое количество вакантных должностей, которые мы можем предложить кандидатам.

– И тем не менее, я так понимаю, спрос на службу здесь, у нас в регионе тоже большой?

В. Д.: Да, конечно.

– А из других регионов хотят у нас служить, в Псковской области? Много поступает вопросов?

В. Д.: Вот у нас сидит на нашем мероприятии конкретный пример, он у нас из соседнего субъекта, из Новгородской области.

– Сейчас мы как раз, наверное, Евгений, с вами и поговорим. Здравствуйте ещё раз. Евгений, расскажите, вы, оказывается, из другого региона, вы будете служить…

Евгений Макарин (Е. М.): По контракту в Псковской десантно-штурмовой дивизии.

– Скажите, пожалуйста, мы сейчас говорили о том, что сейчас удобная система подачи документов. Вам было действительно удобно это?

Е. М.: Да, удобно. Всё решилось очень быстро, на самом деле буквально за два дня.

– Тоже через социальные сети?

Е. М.: Я смотрел документы, но всё делал лично, приезжал, ознакомился с подачей документов, как это всё делается…

– И всё равно быстро?

Е. М.: Да, очень быстро.

– Расскажите, пожалуйста, почему выбрали службу по контракту, что вас привело к этому решению?

Е. М.: В моём решении по поводу контракта сыграло очень много факторов. Самым главным я бы назвал своего отца, который является боевым офицером в отставке. Я восхищался его профессией и всегда мечтал, что когда-нибудь смогу…

– Вы решили династию продолжить?

Е. М.: Да, можно так сказать. Всегда мечтал, что смогу защищать свою Родину и сон своих близких так же, как он. Поэтому у меня даже в мыслях не было откосить от армии. Я, наоборот, хотел идти на срочную службу поначалу, а потом остаться на контракт. Но после того как я поступил в университет, там я узнал, что наше законодательство даёт возможность молодому человеку после окончания высшего учебного заведения сделать выбор между годом срочной службы и двумя годами службы по контракту. Тут я особо долго не раздумывал, потому что плюсы были налицо, все очевидные для меня. В первую очередь для меня как для молодого специалиста был важен стаж, который получается при прохождении службы по контракту. Второе – это, естественно, материальное обеспечение в сравнении со срочной службой, где получают целых 2 тысячи рублей, а для молодого специалиста встать быстро на ноги – это очень важно. Ну и не говоря уже о возможности обучения разным военным специализациям. Грубо говоря, личностный рост. Всё это очень важно.

– И плюс у вас замечательный семейныйпример . Это вообще очень хорошо, когда ваш собственный отец показал все преимущества. Скажите, пожалуйста, выбирали войска долго? Папа у вас в каких войсках служил?

Е. М.: Отец у меня служил в сухопутных войсках. Я сначала планировал идти туда тоже. Но потом в университете очень много людей были из Пскова, как-то мы с ними разговаривали на тему военной службы, и мне поведали именно про Псковскую десантно-штурмовую, что именно там очень престижно служить. И я загорелся этой мыслью, а потом ещё встретил свою будущую жену там. Мы приехали в Псков, и всё решилось.

– Всё сложилось так, что вы будете здесь у нас. Мы очень рады. Спасибо большое. Евгений уже сказал о том, что есть социальные гарантии и льготы у тех, кто приходит на службу по контракту. Давайте коснёмся: что получает кандидат?

Д. З.: В первую очередь хотелось бы отметить гибкую систему материального обеспечения. Минимальный размер денежного довольствия на настоящий момент составляет от 32 тысяч рублей. В среднем размер денежного довольствия составляет от 40 до 55 тысяч рублей. Если мы говорим о потолке, то это порядка 90 тысяч рублей.

В. Д.: Но это уже при большом опыте службы, несколько лет.

Д. З.: Влияние на размер денежного довольствия оказывают совершенно различные факторы, такие как должность, в которой проходит службу по контракту молодой человек, воинское звание, наличие надбавок за особые достижения, к примеру за высокий уровень физической подготовки.

– Это сразу же определяется или в процессе службы?

Д. З.: Знаете, практически сразу, после поступления на службу по контракту молодой человек сдаёт определённые нормативы, осуществляется проверка его уровня физподготовки. По результатам он может уже в этом же году получать данную надбавку.

– Евгений, кстати, как вы прошли все эти требования? Сложно ли проходили отбор?

Е. М.: Не без труда, но, к счастью, я всё прошёл и уже жду своего размещения в части.

– Что было сложнее: медицинский, психологический, физический отбор? Для вас лично?

Е. М.: Для меня лично больше медицинский.

– Волнительно, да?

Е. М.: Не то что волнительно, просто очень всё это долго проходило.

– Только с этим? Ясно. Спасибо большое. Социальные гарантии и льготы мы назвали?

Д. З.: Помимо материального обеспечения привлекает многих молодых людей также возможность обеспечения жильём за счёт средств Министерства обороны. Немножко подробнее остановлюсь на этом моменте. На сегодняшний день ежемесячно участнику накопительной ипотечной системы на специальный счёт вносится сумма порядка 25, даже чуть больше, тысяч рублей. Ежегодная составляет в районе 310 тысяч. И можно сказать о том, что размер накоплений в среднем достигает 4-4,5 млн рублей. На эти средства военнослужащий может спокойно позволить себе приобрести жильё, в том числе в городе Пскове, а также в других регионах и городах нашей страны. Ну и, конечно же, немаловажным фактором остаётся раннее пенсионное обеспечение по сравнению с другими отраслями. Также достаточно иметь 20 лет выслуги, либо льготной, либо календарной, для того чтобы стать военным пенсионером.

– Это мы знаем. Когда мы встречаем мужчину в соку, как говорится, и он говорит: «Пенсионер», – мы понимаем, что это, наверное, военный пенсионер.

Д. З.: Допустим, на примере Евгения: уже в 45 лет он будет иметь право выхода на пенсию. А так как он будет проходить службу в Псковской десантно-штурмовой дивизии, где выслуга идёт год за полтора, то, соответственно, через 13 лет, в 38 лет, он уже военный пенсионер.

– Скажите, пожалуйста, мы по требованиям кандидата все отметили требования к сегодняшним кандидатам на службу по контракту?

Д. З.: Если подытожить, к кандидату предъявляется ряд требований. По уровню образования минимальный – не ниже основного общего, то есть девяти классов. Опять же, есть определённая градация, есть требования к замещению определённых должностей, при наличии, допустим, среднего профессионального образования или полного среднего, но минимальная планка – основное общее образование. Далее, мы уже сказали, по уровню физической подготовленности: кандидаты для поступления на службу по контракту сдают нормативы по трём параметрам – это сила, быстрота, выносливость. Если мы говорим о силе, то это либо отжимание, либо подтягивание на перекладине, стометровка и бег на 1 км либо на 3 км.

– А сколько надо отжаться, например?

В. Д.: 35 раз.

– Мужчинам?

В. Д.: Мужчинам.

– А девушкам? Я знаю, что вы девушек тоже берёте.

Д. З.: Девушки выполняют упражнение на пресс. 25 раз достаточно сделать. За минуту.

– Серьёзно? Мы такие с Александром любители спортзала, мы бы прошли.

Д. З.: Ничего сверхъестественного, как вы сами видите, здесь нет.

– Интересно. Раз уж про девушек заговорили, продолжаете набирать девушек сейчас? И в 2021 году был ли набор?

В. Д.: Да, в 2021 году у нас порядка 10 кандидатов-девушек было отобрано и направлено для прохождения военной службы по контракту в воинские части. Это в 76-ю дивизию, в Остров и…

Д. З.: И в полк военно-транспортной авиации.

– Кстати, по возрасту ограничения, раз уж мы тут решили, что мы все подготовлены?

В. Д.: Для мужчин возраст для заключения первого контракта – с 18 до 40, девушки, соответственно, с 18 до 35. Но здесь хочется отметить, что есть ограничения для данной категории граждан. Это в первую очередь определено приказом министра обороны: ряд должностей, в которых девушки могут проходить военную службу. В основном это касается военно-учётных специальностей, родственных с гражданскими специальностями: это медицинские работники и оркестровая служба в военных оркестрах. Необходимо музыкальное образование по классу духовых инструментов. На территории Псковского гарнизона у нас три военных оркестра только в Пскове, в Острове один оркестр. Так что шансы есть.

Д. З.: И хотелось бы сказать, что на самом деле спрос многократно превышает предложение.

– У женщин?

В. Д.: Да.

Д. З.: Порядка 80 только официальных обращений у нас зарегистрировано. Поэтому всегда спрос на замещение должностей девушками есть.

– Ага, тут ещё сложнее отбор у девушек.

В. Д.: У кандидатуры главенствующий фактор – наличие родственной военно-учётной специальности.

– Понятно, интересно. Скажите, пожалуйста, как изменилась ваша работа в связи с пандемией? Мы уже несколько сказали о том, что уже перешли на дистанционный отбор. Именно из-за ограничений какие-то ещё изменения произошли в работе?

Д. З.: Вы знаете, да. Мы, конечно же, первоначальный упор делаем на дистанционную работу с кандидатами. Всевозможными средствами.

В. Д.: Минимизировать его количество посещений пункта отбора, хождение по различным организациям.

Д. З.: И стараемся максимально ускорить сроки прохождения отборочных мероприятий кандидатами, насколько это возможно.

– То есть пандемия привнесла на самом деле и свои плюсы в организационную работу?

В. Д.: Мы открыли для себя новое направление работы с кандидатами с помощью глобальной сети Интернет.

Д. З.: И надо отметить, что при любых обстоятельствах армия России является стабильностью и гарантией того, что у человека будет возможность и для личностного роста, и для обеспечения, чего нельзя сказать о многих организациях и частных проектах.

– Мы про денежное довольствие говорили. А планируется ли увеличение в ближайшее время?

Д. З.: Да, в 2022 году планируется увеличение денежного довольствия. Традиционно это происходит с 1 октября, пока на 4 % планируется увеличение.

В. Д.: Но всё может измениться.

– Если говорить о мероприятиях, которые связаны с отбором, какие планы у вас на этот год? Будут ли какие-то интересные мероприятия, может, интересные форматы приглашения, привлечения потенциальных кандидатов?

В. Д.: В этом направлении хотелось бы сказать, что данная работа пунктом отбора проводится не только с гражданами, которые пребывают в запасе, но и, как в данном случае с кандидатом, с молодыми людьми, которые ранее не проходили военную службу, получили образование средне-специальное или высшее образование и не проходили военную службу по призыву. В соответствии со 159-м федеральным законом им предоставляется право выбора: либо год военной службы по призыву, либо два по контракту. Если общее задание на 2022 год у нас составляет 400 человек, то порядка 110 мы должны будем отобрать в данной категории. Как раз те, кто ещё не проходил службу, кто будет завершать своё обучение в 2022 году, получать дипломы в июле. С данной категорией мы будем работать и подбирать им.

– Я так понимаю, это как раз то, что ребят привлекает в службе по контракту, как сказал Евгений. Однозначно плюсов намного больше.

В. Д.: Возможность права выбора не только между годом призыва и двумя контракта – выбора воинской части, региона, где проходить военную службу, должности. Мы можем посмотреть гражданское образование, если, допустим, он закончил средне-профессиональное или высшее учебное заведение.

Д. З.: К примеру, возьмём механизацию сельского хозяйства. Мы можем предложить воинскую должность, родственную гражданской: к примеру, авиационный механик или мастер по ремонту и обслуживанию.

В. Д.: Если эта профессия гражданская была связана с компьютерами, соответственно, это оператор беспилотных летательных аппаратов, это должности, связанные непосредственно со связью, потому что сейчас всё перешло на цифру.

– Преимуществ действительно масса. Конечно, не будем забывать, что это материальное обеспечение значительно отличается от того, чтобы год…

В. Д.: В первую очередь, что пугает призывников, которые уходят на год, – это неизвестность: куда? А в данном случае он конкретно видит, где…

Д. З.: Траекторию своего развития.

В. Д.: Да, куда он пойдёт, где эта воинская часть стоит. Он может пообщаться, кто уже там проходил службу. В этом как раз…

– Больше выбор и плюс основание для того, чтобы сделать это своей постоянной работой.

В. Д.: Конечно, конечно!

– Как вы сказали, такие должности родственные, как вы говорите, если он действительно выбрал этому обучаться, значит, у него есть тяга к этому. И получить работу, связанную с образованием, намного проще и лучше.

Д. З.: И плюсом хочу также отметить, поступление на военную службу по контракту на должности рядового и сержантского состава для выпускника, имеющего высшее или средне-профессиональное образование, может являться ступенькой для карьерного роста. И я знаю ряд случаев, когда молодые люди назначались на рядовые воинские должности и спустя некоторое время доходили до получения офицерских погон и присвоения первого офицерского звания лейтенант.

– Согласна. То есть уже становится призванием.

В. Д.: Да.

– Спасибо. Впереди у нас День защитника Отечества. Я вас поздравляю с наступающим праздником, естественно, всех, и хочу спросить, планируются ли какие-то мероприятия у нас и что, возможно, уже проходит у вас?

В. Д.: В связи с распространением коронавирусной инфекции массовых мероприятий не будет. Традиционно 23 Февраля будет возложение венков к Вечному огню. И будет прохождение торжественным маршем личного состава, и военная техника пройдёт в Крестах мимо памятника воинам Красной армии 23 Февраля.

– В заключение нашего разговора, может, что-то хотели особенно отметить?

В. Д.: Да. В преддверии 23 Февраля хочу поздравить всех псковичей с этим праздником, Днём защитника Отечества, и пожелать в первую очередь здоровья и успехов во всех начинаниях. И мирного неба, это самое главное. С наступающим праздником. Спасибо.

– Спасибо и вам большое. Я вас ещё раз поздравляю с наступающим праздником, хорошей вам службы, здоровья и счастья во всех сферах жизни – и в личной, и в рабочей, во всех. Спасибо вам огромное за то, что пришли.