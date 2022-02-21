Более 18 тонн китайского угря не пропустили через границу в Невельском районе

17:43, 21 февраля 2022, ПАИ

На российско-белорусской границе России в деревне Лобок сотрудниками Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора осуществлён контроль партии жареного угря. 18,2 тонны филе рыбы, произведенного китайским предприятием, следовало из Белоруссии в автотранспортном средстве в адрес московской фирмы, занимающейся оптовой торговлей морской продукцией, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В ходе контроль-надзорного мероприятия установлено отсутствие информации о происхождении сырья, из которого была изготовлена продукция.

Ввоз на таможенную территорию запрещён. Было принято решение о возврате груза отправителю.