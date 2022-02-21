Более 211 тысяч кубометров мусора вывез регоператор в Псковской области за январь

18:08, 21 февраля 2022, ПАИ

Более 211 тысяч кубометров мусора вывез региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области – филиал ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») за январь 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

Больше всего мусора вывезено на территории Пскова – 104 тыс. м3, на втором месте Великие Луки с объёмом 9 584 м3. Тройку лидеров замыкает Порховский район с 8 919 м3 отходов.

Самыми «немусорящими» районами оказались Красногородский, Усвятский и Куньинский районы (504, 704 и 878 кубометров ТКО соответственно).