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Общество

Псковичей приглашают на онлайн-семинар по духовной безопасности

25 февраля Псковский городской молодёжный центр проведёт прямой эфир на тему «Путь к Богу». Мероприятие состоится в рамках семинаров по духовной безопасности, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Беседа начнётся в 12:00 в группе «Духовно-нравственное направление» «ВКонтакте». Собеседником выступит настоятель храма Мученицы Татианы деревни Соловьи иерей Антоний Лунгу.

Беседы по духовной безопасности Молодёжный центр проводит каждый месяц на своих информационных ресурсах.

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