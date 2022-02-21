Псковичей приглашают на онлайн-семинар по духовной безопасности
25 февраля Псковский городской молодёжный центр проведёт прямой эфир на тему «Путь к Богу». Мероприятие состоится в рамках семинаров по духовной безопасности, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.
Беседа начнётся в 12:00 в группе «Духовно-нравственное направление» «ВКонтакте». Собеседником выступит настоятель храма Мученицы Татианы деревни Соловьи иерей Антоний Лунгу.
Беседы по духовной безопасности Молодёжный центр проводит каждый месяц на своих информационных ресурсах.
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