19 советов по воспитанию детей дали в Псковском перинатальном центре
В Псковском перинатальном центре дали 19 советов по воспитанию детей. Рекомендации опубликованы на странице учреждения в Instagram.
Специалисты рассказали, что еще в начале XX века к детям относились как к маленьким взрослым. Родители не учитывали особенности детского развития, психологию и нужды ребенка на разных этапах взросления.
«Но появились педагоги, которые изменили такой подход. И в их числе Мария Монтессори (1870-1952). Она составила детскую обучающую программу (известную во всем мире как метод Монтессори) и описала 19 простых правил по воспитаю детей», - отметили в перинатальном центре.
По мнению экспертов, многие правила работают до сих пор:
- Детей учит то, что их окружает.
- Если ребенка часто критикуют, он учится осуждать других.
- Если ребенка часто хвалят, он учится оценивать других.
- Если ребенок видит враждебность, он учится драться.
- Если вы честны с ребенком, он учится справедливости.
- Если ребенка слишком часто высмеивают, он становится робким.
- Если ребенок чувствует, что находится в безопасности, — он учится доверять людям.
- Если ребенка слишком часто стыдят, он учится постоянно быть виноватым.
- Если ребенка часто подбадривают, он приобретает уверенность в себе.
- Если к ребенку проявляют снисхождение, он учится быть терпеливым.
- Если ребенку оказывают поддержку, он вырастет человеком, уверенным в своих силах.
- Если ребенок живет в атмосфере дружбы и чувствует, что кому-то этого не хватает, — он учится находить любовь.
- Никогда не говорите о ребенке плохо — ни в его присутствии, ни за глаза.
- Концентрируйтесь на том, чтобы взрастить в ребенке как можно больше хорошего. Тогда для плохого не останется места.
- Всегда выслушивайте ребенка и отвечайте на его вопросы или просьбы.
- Относитесь к ребенку с уважением, даже если он допустил ошибку. Очень скоро он сможет ее исправить.
- Будьте всегда готовы что-то подсказать ребенку, если ему это нужно, и оставить его в покое, когда ваше присутствие и помощь не требуются.
- Помогайте ребенку осваивать новое при первой же возможности. Дети любят учиться, когда мир вокруг них наполнен спокойствием, любовью и добротой.
- Всегда в общении с ребенком придерживайтесь хороших манер. Будьте примером для него.
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