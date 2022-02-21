19 советов по воспитанию детей дали в Псковском перинатальном центре

23:39, 21 февраля 2022, ПАИ

В Псковском перинатальном центре дали 19 советов по воспитанию детей. Рекомендации опубликованы на странице учреждения в Instagram.

Специалисты рассказали, что еще в начале XX века к детям относились как к маленьким взрослым. Родители не учитывали особенности детского развития, психологию и нужды ребенка на разных этапах взросления.

«Но появились педагоги, которые изменили такой подход. И в их числе Мария Монтессори (1870-1952). Она составила детскую обучающую программу (известную во всем мире как метод Монтессори) и описала 19 простых правил по воспитаю детей», - отметили в перинатальном центре.

По мнению экспертов, многие правила работают до сих пор: