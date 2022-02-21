Псковские школьники посетили музей истории полиции

23:13, 21 февраля 2022, ПАИ

В преддверии Дня защитника Отечества для учащихся седьмого класса Естественно – математического лицей общественники и стражи порядка организовали экскурсию в музей истории псковской полиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ходе мероприятия ребята узнали об истории создания в регионе подразделений органов внутренних дел, об их руководителях и сотрудниках, погибших при исполнении служебного долга. Учащимся показали стеллаж, посвященный памяти Алексея Алёхина, и рассказали о герое, который проходил службу в районном отделе милиции и погиб при задержании особо опасного преступника.

Сотрудник музея Ирина Громова познакомила ребят с историей первого полицейского здания - «тюремного замка», которое было построено в 1805 году на улице Некрасова. В настоящее время это действующее здание и оно получило современное название – ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской областиСИЗО-1. Еще одно сооружение о котором шла речь, относящееся к истории псковской полиции, было построено в 1868 году – здание полицейской управы (дом бывшего полицейского управления и добровольного пожарного общества), в котором располагалась команда МЧС.

Кроме того, экскурсанты ознакомились с уникальными экспозициями, фотографиями прошлых лет, с материалами, касающимися деятельности современных стражей порядка.

Встреча состоялась по инициативе члена Общественного совета при УМВД России по Псковской области Сергея Волкова. По его мнению, подобные акции воспитывают у подрастающего поколения чувство патриотизма и дает возможность школьнику в будущем задуматься о выборе профессии полицейского.

В завершение встречи школьники поблагодарили Ирину Громову за ее плодотворную работу, отметив высокий уровень подготовки музейных экспозиций.