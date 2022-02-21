Названы регионы – лидеры по числу летальных ДТП с пассажирским транспортом

20:48, 21 февраля 2022, ПАИ

Чаще всего крупные ДТП с участием общественного транспорта и коммерческих перевозчиков, которые уносили жизни людей, происходили в Ставропольском крае, Смоленской и Челябинской областях. К такому выводу пришли эксперты «АльфаСтрахования», которые проанализировали данные обращений по полисам обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) за 2019-2021 годы.

Как сообщили Псковскому агентству информации в компании, на долю Ставрополья за указанный период приходится 36,4 % от общего числа аварий с летальным исходом в России. На втором месте находится Смоленская область, где с 2019 по 2021 год роизошло 27,3 % подобных аварий. Третье место занимают сразу два региона – Челябинская область и Санкт-Петербург с показателями 18,2 % соответственно.

В целом в России в результате аварий с участием общественного транспорта пассажиры чаще всего получали лёгкие телесные повреждения, в том числе ушибы мягких тканей и сотрясения головного мозга. Также довольно часто у пострадавших случались переломы конечностей. Реже – увечья в тяжёлой степени (травмы внутренних органов, а также переломы позвоночника, черепа, бедра).

«На фоне общего числа полученных пассажирами травм в результате аварий с участием общественного и коммерческого междугороднего транспорта количество неблагоприятных исходов, к счастью, невелико – менее 2 %. При этом крайне важно, чтобы каждый перевозчик страховал свою ответственность на случай непредвиденных обстоятельств», – отметила руководитель управления страховых выплат по транспортным и морским рискам «АльфаСтрахования» Екатерина Тарабуева.

С 2013 года в России действует закон об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП), согласно которому все пострадавшие в транспорте имеют право на страховые выплаты в случае причинения вреда их жизни, здоровью и имуществу. Чтобы быть застрахованным, пассажиру достаточно купить и сохранить билет на проезд. В случае ДТП каждый потерпевший получает фиксированную сумму за конкретную травму. При этом размеры выплат зависят от вида увечий и степени их тяжести.

В рамках исследования анализировались страховые случаи за последние три года с участием перевозчиков, застрахованных в «АльфаСтраховании» в рамках ОСГОП.