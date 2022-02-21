В Псковской области подвели итоги конкурса детского рассказа в честь Дня защитника Отечества

23:48, 21 февраля 2022, ПАИ

В УМВД России по Псковской области прошёл творческий конкурс детского короткого рассказа «Есть такая профессия – Родину защищать», приуроченный к Дню защитника Отечества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Участниками стали ребята в возрасте с 10 до 13 лет и с 14 до 16 лет, среди которых дети сотрудников органов внутренних дел, служащих и работников подразделений УМВД России по Псковской области, подчинённых территориальных органов и организаций МВД России. Конкурсанты отобразили в своих работах героические образы своих родителей – защитников Отечества.

Компетентное жюри определило самых творческих участников. В возрастной категории с 10 до 13 лет лидерами стали Елизавета Конкина, Илья Моисеев, Роман Лотоцкий, Даниил Васильев и Никита Полатовский. В категории с 14 до 16 лет лучшими признаны Иван Усанёв, Арина Худавердиева и Михаил Расторгуев. В мероприятии также принял участие член Общественного совета при областном УМВД Андрей Стегний.

В преддверии 23 Февраля работы финалистов конкурса представлены в праздничной экспозиции в холле регионального УМВД.