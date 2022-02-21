Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Псковской области подвели итоги конкурса детского рассказа в честь Дня защитника Отечества

В УМВД России по Псковской области прошёл творческий конкурс детского короткого рассказа «Есть такая профессия – Родину защищать», приуроченный к Дню защитника Отечества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства. 

Участниками стали ребята в возрасте с 10 до 13 лет и с 14 до 16 лет, среди которых дети сотрудников органов внутренних дел, служащих и работников подразделений УМВД России по Псковской области, подчинённых территориальных органов и организаций МВД России. Конкурсанты отобразили в своих работах героические образы своих родителей – защитников Отечества.

Компетентное жюри определило самых творческих участников. В возрастной категории с 10 до 13 лет лидерами стали Елизавета Конкина, Илья Моисеев, Роман Лотоцкий, Даниил Васильев и Никита Полатовский. В категории с 14 до 16 лет лучшими признаны Иван Усанёв, Арина Худавердиева и Михаил Расторгуев. В мероприятии также принял участие член Общественного совета при областном УМВД Андрей Стегний. 

В преддверии 23 Февраля работы финалистов конкурса представлены в праздничной экспозиции в холле регионального УМВД.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

21 февраля 2022

Юные пациенты великолукской инфекционки проходят «лечение искусством»
21 февраля 2022

19 советов о воспитании детей дали в Псковском перинатальном центре
21 февраля 2022

Артисты Псковского цирка получили награды на арене в Твери
21 февраля 2022

Марина Гаращенко: Нагрузка на систему здравоохранения остаётся серьёзной

21 февраля 2022

Только 17 районов Псковской области выполнили план вакцинации на 60%

21 февраля 2022

Валерий Филимонов возглавил городское отделение «Единой России» в Пскове

21 февраля 2022

Школы Псковской области не планируют переводить на дистанционку
21 февраля 2022

«Главная тема с Надеждой Назаренко»: о планах нового директора Псковской филармонии

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...