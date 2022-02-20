16 человек погибли на пожарах в Псковской области с начала года

23:24, 21 февраля 2022, ПАИ

С начала 2022 года на территории Псковской области произошло 167 пожаров, которые привели к гибели 16 человек и травматизму 7 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Сотрудники ведомства продолжают ежедневную работу в населенных пунктах региона, направленную на информирование граждан о складывающейся обстановке с пожарами. Населению рассказывают о важности соблюдения правил пожарной безопасности, вручают иллюстрированные агитационные материалы. Гражданам называют основные причины пожаров, проводятся противопожарные инструктажи.

21 февраля на территории Печорского района жителей проинформировали об основных требованиях пожарной безопасности, а также действиях при сигналах гражданской обороны.