Команда великолучан заняла второе место в областной спартакиаде по самбо

23:59, 21 февраля 2022, ПАИ

20 февраля в Пскове состоялась XIV областная спартакиада учащихся по самбо. В состязаниях участвовали 168 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Себежа, Опочки, Пушкинских Гор, Невеля, Дно, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

Великолучане победили во многих возрастных и весовых категориях. Среди участников 2006-2008 годов рождения лидерами стали Артур Пильве, Илья Рулев, Владимир Невесенко, Денис Бриженский, Дмитрий Царёв, Александр Малашенков, Светлана Мартыненкова.

В категории 2008-2010 годов рождения победу завоевали Даниил Можаров, Иван Прокофьев. Кирилл Кашкин, Дарья Прокошенко, Юлия Маркова и Вероника Хамицкая.

В общекомандном зачёте великолукские самбисты заняли второе место. Победители спартакиады и первенства Псковской области по самбо получают право участвовать в первенстве Северо-Западного федерального округа, которое пройдёт 24-28 марта в Великом Новгороде.

Больше новостей читайте на страницах газеты «Великолукская правда. Новости» и в её группе во «ВКонтакте».