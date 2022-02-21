Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолукские атлеты успешно выступили на чемпионате и первенстве региона по спортивной аэробике

Фото предоставлено комитетом по физической культуре и спорту администрации города

Великолукские атлеты успешно выступили на чемпионате и первенстве Псковской области по спортивной аэробике, которые прошли 19-20 февраля. Участие в этих мероприятиях приняли спортсмены МБУДО ДЮСШ № 1 в составе 30 человек, пишет газета «Великолукская правда. Новости». 

В категории 9-11 лет в индивидуальной программе Эмилия Быкова заняла третье место. Тройка в составе Софьи Макаровой, Эмилии Быковой и Варвары Назимовой заняла второе место. В категории 12-14 лет в индивидуальной программе Анна Бобырь заняла второе место. В номинации «Трио» Ангелина Финева, Вероника Иванова, Дарья Давыдова заняли второе место.

В категории 15-17 лет Елизавета Никитина поднялась на третью ступень. В индивидуальной программе среди юношей Степан Алексеев занял второе место. В смешанной паре Елизавета Никитина и Степан Алексеев стали чемпионами области. В восьмёрку сильнейших в категории 15-17 лет вошла Диана Бабкина. Эти спортсмены получили право участвовать в соревнованиях СЗФО.

Тренируют атлетов А. Шолохова и А. Селиверстова.

Больше новостей читайте на страницах газеты «Великолукская правда. Новости» и в её группе во «ВКонтакте». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

21 февраля 2022

Петербуржец Александр Филиппов вновь победил в турнире по настольному теннису в Пскове
21 февраля 2022

Великолучане победили в Чемпионате Псковской области по ловле рыбы на мормышку
21 февраля 2022

Видео: болевые приемы и «мельницы» - лучших самбистов определили в Писковичах на региональном турнире
21 февраля 2022

33 медали завоевали дзюдоисты Пскова на мeжpeгиoнaльном тypниpе
21 февраля 2022

Псковичи отправились на первенство России по рукопашному бою
20 февраля 2022

В Пекине началась церемония закрытия Олимпийских игр
20 февраля 2022

В Псковской области прошёл чемпионат среди лыжников-гонщиков на длинные дистанции
20 февраля 2022

Российская сборная заняла девятое место в медальном зачёте Олимпиады в Пекине

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...