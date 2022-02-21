Великолукские атлеты успешно выступили на чемпионате и первенстве региона по спортивной аэробике

22:11, 21 февраля 2022, ПАИ

Великолукские атлеты успешно выступили на чемпионате и первенстве Псковской области по спортивной аэробике, которые прошли 19-20 февраля. Участие в этих мероприятиях приняли спортсмены МБУДО ДЮСШ № 1 в составе 30 человек, пишет газета «Великолукская правда. Новости».

В категории 9-11 лет в индивидуальной программе Эмилия Быкова заняла третье место. Тройка в составе Софьи Макаровой, Эмилии Быковой и Варвары Назимовой заняла второе место. В категории 12-14 лет в индивидуальной программе Анна Бобырь заняла второе место. В номинации «Трио» Ангелина Финева, Вероника Иванова, Дарья Давыдова заняли второе место.

В категории 15-17 лет Елизавета Никитина поднялась на третью ступень. В индивидуальной программе среди юношей Степан Алексеев занял второе место. В смешанной паре Елизавета Никитина и Степан Алексеев стали чемпионами области. В восьмёрку сильнейших в категории 15-17 лет вошла Диана Бабкина. Эти спортсмены получили право участвовать в соревнованиях СЗФО.

Тренируют атлетов А. Шолохова и А. Селиверстова.

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