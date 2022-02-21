В Пскове возложили гирлянды воинской славы и цветы к Могиле Неизвестного Солдата

21:50, 21 февраля 2022, ПАИ

Накануне Дня защитника Отечества в Пскове возложили гирлянды воинской славы и цветы к Могиле Неизвестного Солдата, сообщили Псковскому агентству информации в ОМСУ «Город Псков».

Ритуал возложения гирлянд воинской славы и цветов к Могиле Неизвестного Солдата и памятному знаку «Псков – город воинской славы» состоялся 21 февраля.

В нём приняли участие глава Пскова Елена Полонская, депутаты Псковской городской Думы, представители администрации Псковской области и администрации города Пскова, ветераны Великой Отечественной войны, руководители ветеранских организаций. После заупокойной литии в память о погибших за Псковскую землю и Россию и минуты молчания участники мероприятия возложили гирлянды воинской славы и цветы.