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ПсковГУ занял 28 место в рейтинге медийной активности вузов за январь

Псковский государственный университет поднялся на 28 место в рейтинге медийной активности вузов Министерства науки и высшего образования за январь 2022 года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.

По активности в соцсетях вуз поднялся на 20 место (9 место в рейтинге ТГ-каналов университетов), по работе со СМИ – 35 место, по работе с официальными сайтами – 71.

Лидирующую позицию в рейтинге в январе сохранил Уральский федеральный университет им. первого президента России Б. Н. Ельцина, второе место занял Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, третье — Российский университет дружбы народов.

Итоговый рейтинг M-Rate складывается из трех показателей: эффективность работы вуза со СМИ (Index Mass Media), социальными сетями (Index Social) и официальным сайтом (Index Site). Каждый из трех показателей имеет свой удельный вес в итоговой формуле и рассчитывается отдельно.

В рейтинг за январь 2022 года вошли 219 вузов, подведомственных Министерству науки и высшего образования России. Главным изменением системы составления рейтинга с начала этого года стало введение базового уровня показателей медиаактивности, на основе которых рассчитывается итоговый индекс. Благодаря этому пресс-службы университетов смогут не только ежемесячно отслеживать положение вуза в рейтинге, но и оценивать собственную динамику в работе с сайтом, СМИ и соцсетями.

В прошлом месяце ПсковГУ занимал 36 позицию.

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