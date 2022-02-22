Международный день поддержки жертв преступлений отмечается 22 февраля

07:01, 22 февраля 2022, ПАИ

22 февраля отмечается День поддержки жертв преступлений, призванный обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий людей, сообщает calend.ru.

Дата выбрана в связи с тем, что 22 февраля 1990 года правительство Англии опубликовало «Хартию жертв преступлений».

Проблема социальной реабилитации жертв преступлений начала волновать сообщество в конце прошлого века. В сентябре 1985 года седьмой конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями утвердил Декларацию основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью. 29 ноября 1985 года Генеральная Ассамблея ООН приняла эту декларацию, впервые разработав универсальные принципы поддержки и защиты жертв преступлений и злоупотреблений властью.

Согласно декларации, под термином «жертвы преступлений» понимаются лица, которым индивидуально или коллективно был причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их основных прав в результате действия или бездействия, нарушающего действующие национальные уголовные законы государств-членов, включая законы, запрещающие преступное злоупотребление властью.

Сейчас в ряде стран приняты и действуют законы, направленные на защиту пострадавших от криминальных действий, их социальную реабилитацию, компенсацию материального и морального ущерба. В мире действует до 200 программ помощи потерпевшим от преступлений.

Такие программы помогают людям справиться со стрессом, выйти из кризиса, наконец, попросту оказывают материальную помощь и моральную поддержку.