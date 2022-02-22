Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Международный день поддержки жертв преступлений отмечается 22 февраля

22 февраля отмечается День поддержки жертв преступлений, призванный обратить внимание на проблемы пострадавших от криминальных действий людей, сообщает calend.ru.

Дата выбрана в связи с тем, что 22 февраля 1990 года правительство Англии опубликовало «Хартию жертв преступлений».

Проблема социальной реабилитации жертв преступлений начала волновать сообщество в конце прошлого века. В сентябре 1985 года седьмой конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями утвердил Декларацию основных принципов правосудия для жертв преступления и злоупотребления властью. 29 ноября 1985 года Генеральная Ассамблея ООН приняла эту декларацию, впервые разработав универсальные принципы поддержки и защиты жертв преступлений и злоупотреблений властью.

Согласно декларации, под термином «жертвы преступлений» понимаются лица, которым индивидуально или коллективно был причинен вред, включая телесные повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный ущерб или существенное ущемление их основных прав в результате действия или бездействия, нарушающего действующие национальные уголовные законы государств-членов, включая законы, запрещающие преступное злоупотребление властью.

Сейчас в ряде стран приняты и действуют законы, направленные на защиту пострадавших от криминальных действий, их социальную реабилитацию, компенсацию материального и морального ущерба. В мире действует до 200 программ помощи потерпевшим от преступлений. 

Такие программы помогают людям справиться со стрессом, выйти из кризиса, наконец, попросту оказывают материальную помощь и моральную поддержку.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

22 февраля 2022

Адрес Instagram-аккаунта Псковской городской поликлиники изменился
22 февраля 2022

Зарплату до 150 тысяч рублей предлагают эпидемиологу в Псковской инфекционке
22 февраля 2022

Более 350 тысяч пассажиров за три года перевезла «Ласточка» между Псковом и Петрозаводском
22 февраля 2022

До +3 градусов ожидается в Пскове 22 февраля
22 февраля 2022

Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 22 февраля
22 февраля 2022

Полистовскому заповеднику требуется инспектор в области охраны окружающей среды
22 февраля 2022

Зимний треугольник сфотографировал над Псковом астроном-любитель
21 февраля 2022

Юные пациенты великолукской инфекционки проходят «лечение искусством»

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...