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Общество

Полистовскому заповеднику требуется инспектор в области охраны окружающей среды

Полистовскому заповеднику требуется государственный инспектор в области охраны окружающей среды, сообщается в группе заповедника «ВКонтакте».

В обязанности государственного инспектора входит:

- патрулирование территории заповедника в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений режима особой охраны, составление первичной документации об административных правонарушениях;

- осуществление противопожарных и лесохозяйственных мероприятий;

- проведение хозяйственных мероприятий;

- выполнение сбора первичной научной информации: ведение фенологического календаря; проведение зимних маршрутных учётов.

Приветствуется опыт работы в природоохранной сфере; наличие профильного высшего образования (лесное и охотничье хозяйство, биология, природопользование, география, экология, юриспруденция); увлечение фото- и видеосъёмкой; наличие удостоверений категории В, А1, а также право управления маломерными судами; отсутствие психических заболеваний и судимости; хорошая физическая форма, выносливость и желание работать в природоохранной сфере.

Заповедник предлагает полный социальный пакет, оформление по ТК РФ, работа в экологически чистой местности, в стабильной государственной организации.

Место работы: посёлок Бежаницы, Псковская область. Компенсируется стоимость аренды жилья. Соискателей просят прислать резюме на электронную почту учреждения office@polistovsky.ru с пометкой в теме: «Претендент на должность государственного инспектора».

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