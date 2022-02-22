Полистовскому заповеднику требуется инспектор в области охраны окружающей среды
Полистовскому заповеднику требуется государственный инспектор в области охраны окружающей среды, сообщается в группе заповедника «ВКонтакте».
В обязанности государственного инспектора входит:
- патрулирование территории заповедника в целях предупреждения, выявления и пресечения нарушений режима особой охраны, составление первичной документации об административных правонарушениях;
- осуществление противопожарных и лесохозяйственных мероприятий;
- проведение хозяйственных мероприятий;
- выполнение сбора первичной научной информации: ведение фенологического календаря; проведение зимних маршрутных учётов.
Приветствуется опыт работы в природоохранной сфере; наличие профильного высшего образования (лесное и охотничье хозяйство, биология, природопользование, география, экология, юриспруденция); увлечение фото- и видеосъёмкой; наличие удостоверений категории В, А1, а также право управления маломерными судами; отсутствие психических заболеваний и судимости; хорошая физическая форма, выносливость и желание работать в природоохранной сфере.
Заповедник предлагает полный социальный пакет, оформление по ТК РФ, работа в экологически чистой местности, в стабильной государственной организации.
Место работы: посёлок Бежаницы, Псковская область. Компенсируется стоимость аренды жилья. Соискателей просят прислать резюме на электронную почту учреждения office@polistovsky.ru с пометкой в теме: «Претендент на должность государственного инспектора».
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