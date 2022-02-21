Эмир Кустурица согласился стать главным режиссёром Театра российской армии
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу стать главным режиссёром Центрального академического театра российской армии, сообщила журналистам пресс-секретарь главы МО РФ Россияна Марковская.
21 февраля Шойгу встретился с Кустурицей. «Глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу. Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии», - сказала Марковская.
По ее словам, Кустурица принял предложение. «Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра - большая честь. Сцена Театра российской армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту - перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, например «Летят журавли», «Жизнь, как чудо» и других», - привела Марковская слова Кустурицы.
Она добавила, что режиссер выразил надежду, что «это будет успешная работа», и подчеркнул, что «в мире, где ценности очень быстро меняются», он постарается сохранить классические ценности.
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