Эмир Кустурица согласился стать главным режиссёром Театра российской армии

08:37, 22 февраля 2022, ПАИ

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица принял предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу стать главным режиссёром Центрального академического театра российской армии, сообщила журналистам пресс-секретарь главы МО РФ Россияна Марковская.

21 февраля Шойгу встретился с Кустурицей. «Глава военного ведомства подчеркнул давние дружеские отношения с Кустурицей, его талант и большую, идущую от сердца работу. Отмечая роль Кустурицы в сохранении и развитии лучших традиций русской культуры, Шойгу предложил ему занять должность главного режиссера Центрального академического театра российской армии», - сказала Марковская.

По ее словам, Кустурица принял предложение. «Для меня предложение Сергея Шойгу стать главным режиссером театра - большая честь. Сцена Театра российской армии имеет великую историю и традиции. В творческих планах на новом посту - перенести сюжеты известных фильмов в спектакли, например «Летят журавли», «Жизнь, как чудо» и других», - привела Марковская слова Кустурицы.

Она добавила, что режиссер выразил надежду, что «это будет успешная работа», и подчеркнул, что «в мире, где ценности очень быстро меняются», он постарается сохранить классические ценности.

