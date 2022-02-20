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Происшествия

757 литров алкоголя изъяла из незаконного оборота полиция Великих Лук

В Великих Луках из незаконного оборота изъято 757,6 литра алкоголя. Установлен также факт реализации табачных изделий без акцизных марок Российской Федерации, изъяты 332 пачки сигарет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Проверено 14 владельцев гражданского оружия, нарушений не выявлено. Кроме того, выявлено четверо граждан с признаками наркотического опьянения. Их доставили для прохождения медицинского освидетельствования в наркологический диспансер.

На минувших выходных стражи порядка выявили 106 административных правонарушений, из них по линии ГИБДД – 58. Один водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования, двое граждан управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.

 

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