Горводоканал предупредил об отключении воды в Пскове 22 февраля

09:17, 22 февраля 2022, ПАИ

22 февраля в связи с проведением ремонтных работ возможно временное отключение водоснабжения, сообщается в группе Горводоканала в соцсети «ВКонтакте».

Водоснабжение могут отключить в микрорайоне Лисьи Горки, а также в частном секторе на улице Спартака (от улицы Мичуринской до Назаровой).