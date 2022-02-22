До +3 градусов ожидается в Пскове 22 февраля

09:22, 22 февраля 2022, ПАИ

22 февраля в Псковской области днём ожидают небольшие осадки в виде мокрого снега, местами умеренные. Ночью пройдёт небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западных направлений умеренный. Температура днем 0...+5, ночью -1...-6 градусов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

В Пскове днем небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега. Ночью небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Температура днем +1...+3, ночью -3...-5.

В Великих Луках днем осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ночью небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Температура днем +1...+3, ночью -2...-4.