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Общество

До +3 градусов ожидается в Пскове 22 февраля

22 февраля в Псковской области днём ожидают небольшие осадки в виде мокрого снега, местами умеренные. Ночью пройдёт небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Ветер западных направлений умеренный. Температура днем 0...+5, ночью -1...-6 градусов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

В Пскове днем небольшие осадки преимущественно в виде  мокрого снега. Ночью небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Температура днем +1...+3, ночью -3...-5.

В Великих Луках днем осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ночью небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Температура днем +1...+3, ночью -2...-4.

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