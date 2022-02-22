Более 350 тысяч пассажиров за три года перевезла «Ласточка» между Псковом и Петрозаводском

09:27, 22 февраля 2022, ПАИ

Более 350 тысяч пассажиров за три года воспользовались железнодорожным маршрутом, который связал Псков и Петрозаводск, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Новое для региона направление появилось 21 февраля 2019 года по итогам переговоров губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, руководства компании ОАО «РЖД» и глав соседних субъектов.

Несмотря на эпидемиологическую обстановку, 2021 год стал рекордным по числу перевезенных пассажиров. За год по маршруту, который связал Псковскую, Новгородскую и Калининградскую области, на скоростном поезде «Ласточка» проехали более 133 тысяч человек. Это направление стало популярным среди туристов.

На маршруте курсирует скоростной поезд «Ласточка», который оснащен всем необходимым для комфортного путешествия. Пассажирам предложены два класса обслуживания: комфорт и экономический. Особые условия созданы и для маломобильных граждан.

С железнодорожного вокзала Пскова «Ласточка» отправляется в 13:06 по местному времени. Прибывает на станцию Петрозаводск в 00:24. По маршруту поезд делает 14 остановок, в том числе на территории Псковской области — в Порхове и Дно. Наиболее крупная остановка в Великом Новгороде. В обратном направлении со станции Петрозаводск поезд отправляется в 10:36 по местному времени и прибывает в Псков в 21:51.