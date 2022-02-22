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Названы самые высокооплачиваемые вакансии февраля в Пскове с зарплатой от 100 тысяч рублей

Названы самые высокооплачиваемые вакансии февраля в Пскове с зарплатой от 100 тысяч рублей. Список вакансий составил сервис SuperJob.

Больше всего в Пскове в феврале готовы платить ведущему разработчику С++/Qt. Сотруднику предстоит заниматься разработкой программного обеспечения для распределенных software-defined radio систем с современными нетривиальными интерфейсами пользователя (сотовая, спутниковая, спецсвязь, управление беспилотных летательных аппаратов). Успешному кандидату предлагают оплату от 120 до 300 тысяч рублей, тринадцатую заработную плату, премии по итогам выполнения проектов, ДМС, гибкий график, удаленный формат работы или офис по желанию.

Менеджеру по логистике предлагают оплату от 70 тысяч рублей. Ищут сотрудника с опытом работы в логистике в производственной компании от 3 лет, знанием программ Microsoft Dynamics NAV 2015, MS Office, владением английским языком выше уровня B1. Компания предлагает официальное трудоустройство, работу в Псковской области (посёлок городского типа Заплюсье) и оплату жилья.

В тройку лидеров попала вакансия супервайзера в ведущей федеральной розничной сети магазинов. Компания предлагает заработную плату от 55-70 тысяч рублей в месяц, компенсацию расходов на ГСМ и амортизацию, мобильную связь, ДМС и скидки на продукцию.

В рейтинг также попала вакансия главного механика с заработной платой от 55-60 тысяч рублей в месяц. Ищут сотрудника с опытом работы от двух лет, знанием правил технической эксплуатации, документации и технологии технического обслуживания машин и механизмов и допусками по охране труда, электробезопасности, БДД, контролера по выпуску автотранспорта на линию.

Замыкает список вакансия торгового представителя. Ищут кандидата с опытом работы в розничной торговле на руководящей позиции от одного года, опытом руководства коллективом и личным автомобилем. Работодатель предлагает оплату от 50 тысяч рублей Также возможны проценты от оборота магазина и премии по результатам и за стаж работы, корпоративное обучение, возможность карьерного и профессионального роста.

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