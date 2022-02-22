За неделю в Псковской области выявили 12 нарушений правил оборота гражданского оружия

10:07, 22 февраля 2022, ПАИ

С 14 по 20 февраля сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 237 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан, составили 12 административных протоколов, изъяли 1 единицу оружия.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, необходимо обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг. При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует 30% скидка.

Лицо, добровольно сдавшее оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, освобождается от административной ответственности.