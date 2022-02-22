Эксперты о реакции россиян на поддержку ДНР и ЛНР: никто не остается равнодушным

10:10, 22 февраля 2022, ПАИ

Brand Analytics проанализировал первую реакцию российских пользователей социальных медиа на оглашение президентом России решения о признании независимости ЛНР и ДНР. 86% из более чем 12 тысяч авторов соцмедиа высказались в поддержку, 14% - против.

Накануне ВЦИОМ опубликовал данные опроса общественного мнения, согласно которым 78% опрошенных поддержали решение о приеме Россией беженцев из ДНР и ЛНР.

Политолог Александр Асафов отмечает, что «тема помощи беженцам из Донбасса важна практически для каждого россиянина, никто не остается равнодушным».

«Все понимают, что Запад сначала пытался придумать войну, а теперь своими руками создает гуманитарную катастрофу. Когда речь заходит о 700 тыс. беженцах в перспективе – это все-таки ЧП. Но наши люди все прекрасно понимают: зачем это делается, зачем санкции против нас вводятся и прочее. При этом опросы показывают, что россияне думают о помощи и сочувствии, а вовсе не о словах западных лидеров», – указал он в комментарии газете «Взгляд».

«Принять и разместить у нас беженцев с Донбасса – решение правильное и с общегуманитарной точки зрения, и той точки зрения того, что в ЛНР и ДНР живет несколько сот тысяч граждан РФ», – высказался в комментарии изданию член Совета Федерации Константин Долгов.

«Не могу понять возмущение некоторой части нашего общества из-за выделения денег и сил для помощи беженцам. Сейчас у нас, можно сказать, проводится тест на человеколюбие. И в большинстве своем российское общество его проходит более чем успешно», – сказал сенатор.

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло отмечает, что при приеме беженцев необходимо обеспечить для детей непрерывность обучения.

«Помогая беженцам с Донбасса, Россия ведёт себя нравственно и по-человечески. Наша страна поступила так, как поступала всегда. В дальнейшем возможно для размещения людей использовать сеть санаториев, например в Крыму. Ещё очень важно найти такие места, чтобы обеспечить непрерывность учебы для детей. Здесь хорошо подходят «Артек», «Орлёнок», «Сириус» и другие лагеря», - процитировал его портал РАПСИ.

«Цифры ВЦИОМ для меня абсолютно объективно: общее настроение ясно из наших разговоров даже с друзьями. 78 процентов — это огромная цифра. Мы видим, что в Донбассе происходит гуманитарная катастрофа. Когда у вас за несколько дней выезжают более 60 тысяч человек, то это, конечно, очень серьезный поток. Все же видят, что идут массовые обстрелы. Попадают по улицам, по детским садам, по жилым домам. Гибнут люди на остановках. Поэтому общее настроение россиян абсолютно единое», - приводит слова политолога Марата Баширова Лента.рy.