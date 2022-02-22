Зарплату до 150 тысяч рублей предлагают эпидемиологу в Псковской инфекционке

10:20, 22 февраля 2022, ПАИ

В Псковскую областную клиническую инфекционную больницу ищут врача-эпидемиолога с зарплатой до 150 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе сервиса hh.ru.

В обязанности врача будет входить мониторинг инфекционной и паразитарной заболеваемости жителей региона и обеспечение эпидемиологического надзора. Также он должен будет обучать персонал, оценивать эффективность иммунопрофилактики и готовить организационно-методические документы.

Среди требований высшее профессиональное образование по специальности «Медико-профилактическое дело» и послевузовское профессиональное образование по специальности «Эпидемиология». Работодатель обещает обеспечить все федеральные выплаты и подъемное пособие. Иногородним специалистам предоставят жилье с возможностью дальнейшей приватизации.