Более тысячи специалистов «Ростелекома» занимаются защитой информации крупных компаний

09:58, 24 февраля 2022, ПАИ

В компании «Ростелеком» создан Security Operation Centre, в котором работают 1200 специалистов, а также сеть киберполигонов в разных городах: они занимаются защитой информации крупных промышленных предприятий и госструктур. Об этом рассказал на круглом столе по кибербезопасности в медиацентре Псковского агентства информации заместитель директора филиала, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Сергей Карцев.

По его словам, согласно статистике, в период пандемии количество киберпреступлений в России увеличилось почти в два раза. Под атаки попадают как госструктуры, так и крупные предприятия. И защита от них становится «обязательным элементом цифровой гигиены».

«Конечно, обеспечение кибербезопасности бизнеса и государства для нас является одним из важнейших направлений. Мы уделяем большое внимание внедрению соответствующих технологий и сервисов. Дочернее предприятие компании «Ростелеком-Солар» разработало целый комплекс решений, способных обеспечить полный контур кибербезопасности и предложить способы защиты слабых мест инфраструктуры наших клиентов (протестировать системы защиты клиентов и предложить способы защиты слабых мест инфраструктуры). И с массовым переходом на режим удаленной работы спрос на такие решения, конечно, растет», - отметил Сергей Карцев.

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