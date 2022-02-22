Адрес Instagram-аккаунта Псковской городской поликлиники изменился

10:46, 22 февраля 2022, ПАИ

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Адрес Instagram-аккаунта Псковской городской поликлиники изменился, сообщил представитель комитета по здравоохранению Псковской области в Instagram-аккаунте губернатора региона Михаила Ведерникова.

На данный момент в профиль медучреждения можно перейти, добавив к старому адресу @gppskov цифру 60 – (@gppskov60).

В Instagram-аккаунте поликлиники размещают актуальную информацию о режиме работы медучреждения, новости в сфере здравоохранения региона, вакансии, информацию о вакцинации и профилактике заболеваний. Кроме того, в случае возникновения соответствующих вопросов их можно задать специалистам медучреждения.