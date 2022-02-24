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Общество

Почти в 20 раз выросло количество пользователей портала госуслуг за год

За год в России количество пользователей портала госуслуг выросло почти в 20 раз. Около 80% основных сервисов и услуг граждане могут получать дистанционно. Об этом заявил заместитель директора филиала, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Сергей Карцев на круглом столе по кибербезопасности в медиацентре Псковского агентства информации.

По его словам, портал госуслуг, оператором которого является «Ростелеком», - один из самых высоконагруженных ресурсов в России. За полтора года ЕПГУ превратился в главное место взаимодействия граждан с государством по большому количеству проблем. Более 40 миллионов человек получили через портал сертификаты о вакцинации. Летом более 16 миллионов человек подавали заявки на единовременную выплату семьям с детьми. А в ходе переписи населения через «Госуслуги» 22 миллиона человек заполнили информацию о себе. Через него была организована работа по медицинскому обслуживанию и целый ряд других решений. Например, сегодня можно не возить с собой паспорт транспортного средства, он может находиться в электронной форме. 

«Лет 10 назад для оформления паспорта или водительского удостоверения, получения справок или записи детей в школу приходилось отстаивать огромные живые очереди. Сегодня большинство таких задач можно решить в два клика», - сказал Сергей Карцев. 

Он убежден, что с каждым годом количество цифрового взаимодействия с порталом госуслуг будет только увеличиваться. В дальнейшем госуслуги должны стать проактивными: граждане будут получать уведомления, если у них подступает срок замены паспорта или водительских прав, добавил Карцев. 

Все новости с круглого стола ПАИ по кибербезопасности собраны в едином сюжете здесь

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