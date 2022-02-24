Сергей Карцев: Технологии 5G и 6G будут развиваться

09:59, 24 февраля 2022, ПАИ

«Совершенно убежден, что технологии быстрой передачи сигнала, такие как 5G и 6G, будут развиваться. Технологический стандарт 5G уже введён во многих странах в промышленную эксплуатацию», - отметил заместитель директора филиала, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Сергей Карцев на круглом столе по кибербезопасности в медиацентре Псковского агентства информации.

По словам Сергея Карцева, сети 5G, по крайней мере на начальном этапе их активного развития, будут предназначены не столько для людей, сколько для бизнеса. Промышленные предприятия уже ощущают нужду в более современных высокоскоростных технологиях. Так что развитие 5G – это вопрос времени, уверен он.

«Это не фантастика. В некоторых аспектах наши отечественные специалисты работают на опережение, можно сказать. И мы рады, что тоже принимаем в этом участие. В Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича у «Ростелекома» есть своя базовая кафедра. Вместе с вузом и во взаимодействии с Минцифры России мы, действительно, работаем над стандартом 6G. Кроме того, в прошлом году мы объявили, что уже в этом, 2022 году в Петербурге будем запускать новую технологию 10G на основе GPON, которая позволяет получить огромные скорости — 3–5 гигабит в секунду. Мы проводили эксперименты с помощью оборудования Wi-Fi нового поколения. При этом с помощью мобильного телефона можно принять больше одного гигабайта в секунду. Раньше такими скоростями мы соединяли континенты, а теперь такая скорость появится в наших домах», - добавил Сергей Карцев.

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