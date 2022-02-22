Два человека пострадали в ДТП в Порховском районе

10:52, 22 февраля 2022, ПАИ

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Два человека пострадали в результате съезда автомобиля в кювет в Порховском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 21 февраля около 18:00 на 130-м км автодороги Новгород - Псков.

35-летний водитель автомобиля Toyota Camry выбрал небезопасный скоростной режим, в результате чего не справился с управлением и съехал в кювет. В результате ДТП пострадали водитель авто и его 29-летний пассажир.