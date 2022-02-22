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«Кусок прогнившего потолка упал на унитаз»: В квартирах псковичей рушатся потолки

Фото: Андрей Степанов

Жильцы дома № 44 на улице Леона Поземского в Пскове страдают от постоянных протечек и обвалов потолка. «АиФ-Псков» выяснил, как жители дома борются за сухие стены и за свою жизнь.

Так, жительница квартиры на четвёртом этаже, делая ремонт, заметила, что вся стена в одной из комнат под обоями жёлтая. Потолки в квартире находятся в ужасном состоянии из-за протечек кровли. При этом белить и штукатурить их бесполезно.

В 2009 году силами администрации Пскова с привлечением средств федерального бюджета был проведен капитальный ремонт кровли. Однако жалобы от жителей не прекратились.

Спустя три года после ремонта собственница квартиры № 8 Анна Павленко обратилась в мировой суд с иском к управляющей компании «Микрорайон 11+» о возмещении ущерба, который был причинён очередным потопом в квартире. Проведённая экспертиза выявила дефекты, которые явились следствием неудовлетворительного качества ремонта по устройству кровли.

Дом продолжал разрушаться, и в декабре 2020 года обвалился потолок в квартире № 43, где живёт семья с четырьмя детьми. Метровый кусок прогнившего деревянного потолка пробил подвесной потолок и упал на унитаз в туалете. Сейчас в этой квартире сохраняется угроза обрушения части потолка в ванной комнате.

В настоящее время домом занимается управляющая компания «ЖЭУ 16». Её руководитель Александр Яновский заявил, что управляйка пока вникает в положение дел по дому. В ближайшие полгода УК собирается провести ремонт в подъездах и проверить, в каком состоянии находятся коммуникации. При этом начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов отметил, что пока дом дожидается ремонта, кровлю в надлежащем виде должна содержать управляющая компания.

Жильцы дома № 44 уже обратились в прокуратуру Псковской области с просьбой обязать администрацию города провести ремонт крыши во внеочередном порядке.

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