Замуправляющего отделением ЦБ РФ по Псковской области Сергей Иванов рассказал, как не стать жертвой мошенников

12:14, 22 февраля 2022, ПАИ

Заместитель управляющего Отделением Центрального Банка России по Псковской области Сергей Иванов на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации рассказал, как не стать жертвой телефонных мошенников.

По его словам, нужно ориентироваться на следующие основные признаки мошеннических схем:

1. Неожиданный телефонный звонок. Злоумышленники могут представляться сотрудниками банков, правоохранительных органов, государственных структур. Важно иметь в виду, что мошенники научились подменять номера, так что на вашем телефоне может в ходе такого звонка высветиться номер настоящего банка или организации.

2. Разговор касается перевода денег. Под любым предлогом вас просят перевести ваши деньги на якобы безопасный счет либо предлагают оплатить некий налог, штраф, аванс, комиссию и так далее.

3. Мошенники играют на чувствах. Например, вам могут сделать очень заманчивое предложение – обещают выплаты или компенсацию, призы, выгодные условия по кредитам и депозитам, предлагают инвестировать и затем получать огромную прибыль. Либо наоборот — попытаются запугать возможной потерей денег.

4. Под любым предлогом вас просят назвать данные банковской карты – номер, трехзначный код на ее обратной стороне, ПИН-код, а также пароль и код из СМС или персональные данные.

5. Собеседник торопит вас, оказывает моральное давление, говорит, что вы можете потерять деньги, что ваши данные украдены. Требует немедленно перевести деньги или сообщить данные вашей карты.

«Если есть хотя бы один из этих пяти признаков – вам звонят мошенники, которые намерены похитить ваши деньги», - отметил Сергей Иванов.

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