В Псковской области продолжается реконструкция МАПП «Бурачки»

11:08, 22 февраля 2022, ПАИ

​

В Псковской области на российско-латвийской границе продолжается ремонт автомобильного пункта пропуска «Бурачки», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Пункт пропуска продолжает работу, в настоящее время там ведутся строительно-монтажные работы. Рабочие делают фундамент, занимаются переустройством сети наземных и подземных коммуникаций. После реконструкции будет увеличено количество полос движения для транспорта, также будет построен бокс углубленного досмотра грузового транспорта и площадка для мобильного инспекционно-досмотрового комплекса.

«Несмотря на принятые таможней меры инфраструктура реконструируемого пункта пропуска не позволяет полностью избежать скопления транспортных средств перед пунктом пропуска», – сообщили в таможне и отметили, что перевозчикам рекомендуют выбирать как другие направления для пересечения границы, так и другие виды транспорта для перемещения товаров.