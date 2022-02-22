В России за сутки почти вдвое выросло количество госпитализаций пациентов с СOVID

11:12, 22 февраля 2022, ПАИ

За последние сутки в России выявлено 135 172 новых случая заражения коронавирусом, пишет Telegram-канал оперштаба Москвы.

22 февраля в стране зафиксировано 796 летальных исходов от COVID-19. За сутки в России полностью выздоровело 164 293 человека. За сутки госпитализировано 17 294 человека, что на 95,7% больше по сравнению с 21 февраля.

Всего по состоянию на 22 февраля в России выявлено 15 657 928 случаев заболевания коронавирусом, 12 657 025 человек выздоровели, 347 031 – умер.