Количество мошеннических киберпреступлений уменьшилось в Псковской области

12:13, 22 февраля 2022, ПАИ

В 2021 году по сравнению с 2020 годом в Псковской области уменьшилось количество мошеннических киберпреступлений на 200-300 случаев. Об этом заявил старший прокурор отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры Псковской области Руслан Змиевский на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

По его словам, около 80% таких преступлений совершается в отношении физических лиц. Потерпевшие, в основном, пожилые люди, пенсионеры.

Кроме того, псковский прокурор Руслан Змиевский отметил, что в регионе повысилась раскрываемость краж на 10%, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием интернета — на 6%.

Но, как считает гость медиацентра, несмотря на положительную тенденцию, ущерб от таких преступлений не уменьшается. Он «довольно значительный и исчисляется сотнями млн рублей». «Возмещение, естественно, существенно отличается от той суммы, которая устанавливается в ходе расследования – около миллиона, цифры невеликие», - добавил Змиевский.

«Мы можем говорить о куче механизмов, куче профилактических мероприятий, которые бы позволили гражданам избавить себя от таких преступных посягательств либо быть обманутыми», - сказал Руслан Змиевский.

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