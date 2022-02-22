Как праздновали первую годовщину создания Красной Армии в Пскове в 1919 году

11:37, 22 февраля 2022, ПАИ

Объявление о проведении празднования 1-й годовщины создания Красной Армии опубликовал Государственный архив Псковской области в своём Instagram-аккаунте.

23 февраля – День воинской славы и День защитника Отечества, который корнями уходит в историю Псковской земли. В 1918 году были первые победы Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). «Бои шли тогда за Псков. Это была Первая мировая война, немецкие войска продвигались по территории страны», - рассказали в архиве.

Спустя год было принято решение о проведении праздничных мероприятий. Официальный повод – создание РККА.

Среди мероприятий в день праздника: «парад и летучие митинги», бесплатные киносеансы для красноармейцев и рабочих в кинозале «Коммуна», ранее носившем название «Модерн». В театре шла пьеса «из жизни Парижской коммуны». Билеты распределялись агитационно-просветительским отделом губернского Комиссариата по военным делам.