Бюджетный комитет Псковского областного Собрания обсудил график погашения кредитов и изменение финансирования госпрограмм

11:59, 22 февраля 2022, ПАИ

Комитет по бюджету, финансам и налоговой политике обсудил вопросы предстоящей сессии. Заместитель председателя областного комитета по финансам Людмила Павлова представила депутатам законопроект об утверждении дополнительных соглашений с Минфином о предоставлении региону бюджетных кредитов, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Утверждаются пять дополнительных соглашений по реструктуризации бюджетных кредитов, содержащие новый график погашения задолженности, более оптимальный для нашего региона», - сказала финансист. Кредит будет гаситься равными долями в течение трёх лет, что, как подчеркнула Людмила Павлова, позволит снизить нагрузку на областной бюджет.

Председатель парламентского комитета Александр Братчиков попросил озвучить цифру задолженности. По словам специалиста, бюджетный кредит составляет более 1,5 млрд рублей, выплата этого года составит 527 млн рублей.

«Правильно понимаю, что количество бюджетных кредитов сохранится и их не надо будет замещать коммерческими займами?» - уточнил Александр Братчиков. Заместитель председателя областного комитета по финансам подтвердила, что это утверждение верно. Депутаты поддержали законопроект.

По проекту закона, регулирующего отдельные вопросы в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества на территории Псковской области, доложил начальник управления специальных программ областной администрации Андрей Вьюнов. Специалист отметил, что законопроект разработан с учётом вступивших в силу в начале текущего года норм федерального законодательства и устанавливает полномочия органов государственной власти и местного самоуправления в данной сфере.

Вице-спикер Виктор Остренко поинтересовался, обсуждался ли законопроект с общественными поисковыми организациями, осуществляющими захоронения найденных останков воинов, погибших при защите Отечества.

«Мы неоднократно собирались, все замечания учли. Считаю, что законопроект с точки зрения практической реализации получился вполне рабочим», - ответил специалист.

Александр Братчиков усомнился, что средств, предусмотренных в областном бюджете, будет достаточно. Опасения депутата разделила и председатель Счётной палаты региона Марина Хохлова.

По словам Андрея Вьюнова, механизм выделения дополнительного финансирования в случае необходимости проработан, поэтому повода для беспокойства, по его мнению, нет. Комитет вынес решение об одобрении проекта закона.

Депутаты также рассмотрели изменения в восемь областных государственных программ, касающиеся актуализации их бюджетного обеспечения. Помимо финансовой составляющей, депутаты обсудили с представителями органов исполнительной власти и другие актуальные темы.

При рассмотрении программы «Содействие занятости населения» заместитель председателя парламентского комитета Пётр Алексеенко задал вопрос на злобу дня. Депутат поинтересовался, идёт ли подготовка к возможной встрече беженцев с Донбасса.

«У нас предусмотрено 4 пункта временно размещения в районах и проработан перечень вакансий по специальностям для женщин – это, в основном, воспитатели и учителя», - ответил председатель областного комитета по труду и занятости населения Сергей Логачёв.

Заместитель председателя парламентского комитета Виктор Иващенко адресовал вопрос к докладчику по программе «Развитие транспортной системы» и. о. председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславу Стармолотову. «Включаются ли представители органов местного самоуправления в состав приёмочной комиссии отремонтированных дорог?» - спросил депутат. Александр Братчиков поддержал коллегу, подчеркнув, что участие глав муниципалитетов в приёмке ремонтных работ очень важно.

Станислав Стармолотов согласился с правильностью замечания парламентариев и пообещал, что оно будет учтено.

Также в диалоге с руководителями органов исполнительной власти от депутатов прозвучали многочисленные вопросы о сроках выполнения ремонтных работ конкретных объектов социальной сферы, ЖКХ и дорожного строительства, а также ранее данных рекомендаций согласительной комиссии.

Кроме того, депутаты рассмотрели и поддержали обращения Орловского совета народных депутатов в Госдуму об установлении законодательной возможности использовать средства региональных дорожных фондов на отправку почтовых отправлений об административных правонарушениях в области дорожного движения. Эта мера позволит избавить бюджеты субъектов РФ от дополнительных расходов.