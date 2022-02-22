Набор сотрудников продолжается на заводе «Титан-Полимер»
Псковский завод «Титан-Полимер» ведёт подбор персонала для работы на проекте создания многофункционального комплекса по выпуску полиэтилентерефталата, волокон, плёнок и нетканых материалов.
Предприятие находится на территории особой экономической зоны «Моглино» (Псковский район). Сейчас предприятию нужны:
- бетонщики 5 разряда;
- монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда;
- штукатуры 5 разряда;
- каменщики 5 разряда;
- мастера строительных и монтажных работ.
Питание, проживание, доставка к месту работы за счет работодателя.
Подробности у специалиста по подбору персонала (Юлия) по номеру телефона +7-911-880-11-58 или по электронной почте hr.tp@titan-group.ru.
Адрес: город Псков, улица Ленина, дом 17, кабинет 202.
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