Набор сотрудников продолжается на заводе «Титан-Полимер»

12:07, 22 февраля 2022, ПАИ

Псковский завод «Титан-Полимер» ведёт подбор персонала для работы на проекте создания многофункционального комплекса по выпуску полиэтилентерефталата, волокон, плёнок и нетканых материалов.

Предприятие находится на территории особой экономической зоны «Моглино» (Псковский район). Сейчас предприятию нужны:

- бетонщики 5 разряда;

- монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций 5 разряда;

- штукатуры 5 разряда;

- каменщики 5 разряда;

- мастера строительных и монтажных работ.

Питание, проживание, доставка к месту работы за счет работодателя.

Подробности у специалиста по подбору персонала (Юлия) по номеру телефона +7-911-880-11-58 или по электронной почте hr.tp@titan-group.ru.

Адрес: город Псков, улица Ленина, дом 17, кабинет 202.