Великолукские спортсмены завоевали медали в Мастерском турнире по тхэквондо в Тамбове

12:21, 22 февраля 2022, ПАИ

Великолукские спортсмены завоевали медали в Мастерском турнире по тхэквондо в Тамбове. Как сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации города Великие Луки, всего в соревнованиях участвовало более 600 спортсменов из 20 регионов России.

Сборную Псковской области представили шесть спортсменов МАУ «СШОР «Экспресс». Есения Горелова (48 кг) стала первой в программе «специальная техника», завоевала первое место в программе «туль» и второе место в программе «спарринг». София Исаева (54 кг) заняла втрое место в программе «туль», первое место в программе «сила удара» и первое в спарринге.

Ярослав Новиков завоевал золото в программе «туль». Илья Белов - бронзу в программе «постановочный спарринг». Также в этой дисциплине Андрей Родионов стал третьим, а Иван Терентьев взял серебро в программе «спарринг».