Особенности экскурсионной деятельности обсуждают на научно-практической конференции в ПсковГУ

12:37, 22 февраля 2022, ПАИ

В ПсковГУ продолжается IV Национальная научно-практическая конференция «Экскурсионная деятельность и туризм: теория и практика».

22 февраля в ПсковГУ в рамках конференции «Экскурсионная деятельность и туризм: теория и практика» состоялся круглый стол на тему «Музейные маршруты России в повестке организации экскурсионного обслуживания в туризме». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Модераторами выступили старший научный сотрудник ФГБУК «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник» Татьяна Николаева, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ, заместитель председателя общественного совета по культуре при Комитете по культуре Псковской области, член правления Ассоциации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков при Псковском областном союзе туриндустрии Екатерина Гончарова.

С докладом об особенностях организации экскурсионной деятельности в музейных памятниках с монументальной живописью выступила старший научный сотрудник ФГБУК «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник» Ирина Мельникова.

«Псковская земля сохранила несколько памятников с фресковой росписью, и часть этих памятников находится в пользовании Псковского музея-заповедника, - сообщила Ирина. — Это такие памятники, как Спасо-Преображенский собор XII века в Мирожском монастыре, церковь Успения Пресвятой Богородицы (Мелётово) с росписью 1465 года и часовня Святой Анастасии начала XX века. В приоритете музея – сохранение этих памятников и их популяризация. Одним из видов популяризации является экскурсионная деятельность, которая имеет определенную специфику. Она ограничивается требованием сохранения памятников и деятельностью музея».

Спикер отметила, что для каждого памятника экскурсионная деятельность организуется с учетом его индивидуальных особенностей, и рассказала об особенностях каждого из перечисленных памятников.

Кроме того, в ходе круглого стола прозвучали доклады к. и. н., доцента Кемеровского государственного университета Константина Юматова «Музейные экскурсионные маршруты в контексте развития туризма в Кузбассе», к. и. н., доцента Казанского (Приволжского) федерального университета Людмилы Тимофеевой «Новые формы экскурсионных практик в музеях-заповедниках Татарстана», главного хранителя фондов МБУК «Опочецкий районный центр культуры» Александра Кондратени «Литературно-публицистический туристский маршрут по городу Опочка Псковской области», преподавателя Вологодского областного колледжа культуры и туризма Евгения Кивелева «Роль экскурсионных объектов в развитии Кирилловского района Вологодской области» и студентки Колледжа ПсковГУ Анастасии Зверевой «Историко-культурный туристический маршрут в рамках Северо-Западного федерального округа».

Также Екатерина Гончарова сообщила, что этой весной планируется повышение квалификации для экскурсоводов по теме памятников ЮНЕСКО.

IV Национальная научно-практическая конференция «Экскурсионная деятельность и туризм: теория и практика» стартовала 21 февраля. Она проводится в целях развития форм взаимодействия в сфере туризма для создания и продвижения проектов и стратегических инициатив в области внутреннего и въездного туризма на региональном и федеральном уровнях.

Конференция проходит при поддержке Минобрнауки и высшего образования РФ, ПсковГУ, комитетов по туризму, культуре и образованию Псковской области, Псковского областного союза туриндустрии, Псковского регионального отделения Русского географического общества.