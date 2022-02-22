Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Особенности экскурсионной деятельности обсуждают на научно-практической конференции в ПсковГУ

В ПсковГУ продолжается IV Национальная научно-практическая конференция «Экскурсионная деятельность и туризм: теория и практика».

22 февраля в ПсковГУ в рамках конференции «Экскурсионная деятельность и туризм: теория и практика» состоялся круглый стол на тему «Музейные маршруты России в повестке организации экскурсионного обслуживания в туризме». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Модераторами выступили старший научный сотрудник ФГБУК «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник» Татьяна Николаева, кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ, заместитель председателя общественного совета по культуре при Комитете по культуре Псковской области, член правления Ассоциации экскурсоводов (гидов) и гидов-переводчиков при Псковском областном союзе туриндустрии Екатерина Гончарова.

С докладом об особенностях организации экскурсионной деятельности в музейных памятниках с монументальной живописью выступила старший научный сотрудник ФГБУК «Псково-Изборский объединенный музей-заповедник» Ирина Мельникова.

«Псковская земля сохранила несколько памятников с фресковой росписью, и часть этих памятников находится в пользовании Псковского музея-заповедника, - сообщила Ирина. — Это такие памятники, как Спасо-Преображенский собор XII века в Мирожском монастыре, церковь Успения Пресвятой Богородицы (Мелётово) с росписью 1465 года и часовня Святой Анастасии начала XX века. В приоритете музея – сохранение этих памятников и их популяризация. Одним из видов популяризации является экскурсионная деятельность, которая имеет определенную специфику. Она ограничивается требованием сохранения памятников и деятельностью музея».

Спикер отметила, что для каждого памятника экскурсионная деятельность организуется с учетом его индивидуальных особенностей, и рассказала об особенностях каждого из перечисленных памятников.

Кроме того, в ходе круглого стола прозвучали доклады к. и. н., доцента Кемеровского государственного университета Константина Юматова «Музейные экскурсионные маршруты в контексте развития туризма в Кузбассе», к. и. н., доцента Казанского (Приволжского) федерального университета Людмилы Тимофеевой «Новые формы экскурсионных практик в музеях-заповедниках Татарстана», главного хранителя фондов МБУК «Опочецкий районный центр культуры» Александра Кондратени «Литературно-публицистический туристский маршрут по городу Опочка Псковской области», преподавателя Вологодского областного колледжа культуры и туризма Евгения Кивелева «Роль экскурсионных объектов в развитии Кирилловского района Вологодской области» и студентки Колледжа ПсковГУ Анастасии Зверевой «Историко-культурный туристический маршрут в рамках Северо-Западного федерального округа».

Также Екатерина Гончарова сообщила, что этой весной планируется повышение квалификации для экскурсоводов по теме памятников ЮНЕСКО.

IV Национальная научно-практическая конференция «Экскурсионная деятельность и туризм: теория и практика» стартовала 21 февраля. Она проводится в целях развития форм взаимодействия в сфере туризма для создания и продвижения проектов и стратегических инициатив в области внутреннего и въездного туризма на региональном и федеральном уровнях.

Конференция проходит при поддержке Минобрнауки и высшего образования РФ, ПсковГУ, комитетов по туризму, культуре и образованию Псковской области, Псковского областного союза туриндустрии, Псковского регионального отделения Русского географического общества. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

22 февраля 2022

Очаг коронавируса выявили в Центре помощи детям в Великих Луках
22 февраля 2022

Циклон «Антония» с Атлантики испортит погоду в Псковской области
22 февраля 2022

Жители каждого района Псковской области могут принять участие в праздновании 23 февраля

22 февраля 2022

До -7 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 23 февраля
22 февраля 2022

Какие дороги отремонтируют в Великих Луках в 2022 году
22 февраля 2022

Особенности экскурсионной деятельности обсуждают на научно-практической конференции в ПсковГУ
22 февраля 2022

Замуправляющего отделением ЦБ РФ по Псковской области Сергей Иванов рассказал, как не стать жертвой мошенников

22 февраля 2022

969 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области за сутки

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...