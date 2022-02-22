Проект «Вместе против мошенников» реализует реготделение Ассоциации юристов РФ в Псковской области

12:42, 22 февраля 2022, ПАИ

Псковское региональное отделение Ассоциации юристов России в 2022 году начинает реализацию нового социального проекта «Вместе против мошенников». Об этом стало известно во время круглого стола по кибербезопасности в медиацентре Псковского агентства информации.

Проект направлен на снижение уровня виктимности (склонности человека стать жертвой преступления. - Прим. ред.) и работу с потенциальными жертвами мошенников. В рамках проекта запланированы профилактические беседы для уязвимых целевых групп населения, на которых люди не только расскажут свои истории, но и вместе с организаторами выработают механизмы противодействия мошенникам. Для достижения цели проекта предлагается комплексный подход: обучение, тестирование, регулярное напоминание, оказание юридической помощи пострадавшим от мошенничества.

В рамках проекта ежедневно будет работать горячая линия - оператор будет принимать информацию о случаях мошенничества и заносить их в единую базу МОШЕЛОВКА.РФ, разработанную Общероссийским Народным Фронтом.

Реализация проекта поможет повысить правовую грамотность жителей области, будет способствовать профилактике преступлений, связанных с мошенничеством, и формированию у групп риска установок на безопасное финансовое поведение.

«Нашу инициативу поддержали ряд городских и областных общественных организаций, а также комитет по социальной защите администрации области. «Вместе против мошенников» — это во многом партнёрский проект, успешность которого зависит от активности всех вовлеченных сторон, от активности самих граждан. Поэтому ждем тех, кто готов поделиться своими историями. Мы убеждены, что в борьбе с мошенниками один из главных показателей успеха - предупреждение о новых схемах, максимальная информированность уязвимых групп, описание и разбор таких случаев. Наша практика проведения профилактических бесед с пожилыми людьми показывает, что лучше всего воспринимается информация не от официальных источников, а живые истории людей, рассказанные неформально», - отметила исполнительный директор - руководитель аппарата Псковского отделения «Ассоциации юристов России» Нелли Лебедева Неля Лебедева.

Узнать подробности о проекте, сообщить о случаях мошенничества, получить юридическую помощь можно по телефону горячей линии АЮР 8-953-235-67-67 (Пн-Пт с 9:00 до 17:00).

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

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