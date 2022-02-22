Псковичам рассказали, как избавиться от головной боли после коронавируса

13:14, 22 февраля 2022, ПАИ

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте рассказала, как избавиться от головной боли и высокого давления после коронавируса.

Анастасия Повторейко отметила, что при давящей и пульсирующей боли в висках необходимо подобрать гипотензивную терапию на постоянной основе, а также контролировать артериальное давление два раза в сутки.

Также врач рекомендовала частые прогулки, полноценный режим сна и отдыха и правильное питание.