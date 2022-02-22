Псковичам рассказали, как избавиться от головной боли после коронавируса
Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте рассказала, как избавиться от головной боли и высокого давления после коронавируса.
Анастасия Повторейко отметила, что при давящей и пульсирующей боли в висках необходимо подобрать гипотензивную терапию на постоянной основе, а также контролировать артериальное давление два раза в сутки.
Также врач рекомендовала частые прогулки, полноценный режим сна и отдыха и правильное питание.
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