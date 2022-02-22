Какие дороги отремонтируют в Великих Луках в 2022 году

13:17, 22 февраля 2022, ПАИ

Глава Великих Лук Николай Козловский в своём Instagram-аккаунте рассказал о планах по ремонту дорог в городе на 2022 год.

«Вопрос очень актуален и важен для каждого. До города уже доведены лимиты и определены участки дорог, подлежащих ремонту», – отметил глава города.



В 2022 году капитально отремонтируют улицу Больничную и участок Манежной от улицы Яна Арно до улицы Революционной. Также будут отремонтированы и прилегающие к ним тротуары. Также планируется привести в порядок тротуары на улице Дружбы: от улицы Гоголя до улицы Вагонной - и на улице Герцена.

«По многочисленным обращениям отремонтируют пешеходную дорожку и на улице Новоселенинской до улицы Малышева, а также от железнодорожного переезда до улицы Литейной», – отметил Николай Козловский.

Также в планах ремонт участка улицы Автомобильной, обустройство автобусных остановок. Кроме того, в 2022 году будет завершен ремонт участка дороги от перекрестка Металлистов и Антонова до улицы Камышовой.



«Особое внимание будет уделено ремонту улицы Новосокольнической. Здесь обустроят тротуары, и кроме того, планируется решить вопрос по устройству недостающего освещения», – рассказала глава города. Он также отметил, что продолжится ямочный ремонт дорог.