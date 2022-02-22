«Надо бы уделить время Азии»: псковские випы рассказали о своих путешествиях по России и миру

16:03, 22 февраля 2022, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали корреспондентам о любимых маршрутах Крыма, мечтах о Карелии и Дальнем Востоке, альтернативах отдыху в Европе и вдохновляющих пейзажах Кавказа.

Глава администрации Пскова Борис Елкин:

На прошлой работе [председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству. – ПАИ] путешествовать по Псковской области приходилось часто. И мне это нравится, я люблю Псковскую область. Стараюсь не каждые выходные, но через выходные посещать разные, в том числе туристические, направления, чтоб погулять и провести время с семьей.

Что касается более глобальных путешествий: в последнее время это путешествия преимущественно по России. Могу сказать, что удалось побывать во многих регионах, но хотелось бы посетить ещё очень много разных мест. У нас огромная страна, здесь столько всего, на что стоит посмотреть! В принципе можно выбрать любой регион и точно увидеть там что-то интересное, необычное.

Последний раз был в Санкт-Петербурге и Москве. Но это всё-таки сложно назвать туристическими поездками. Хотя и не по работе я туда тоже езжу.

Или вот Крым. Он потрясающий. По полуострову очень интересно путешествовать на машине: и по горной, и по равнинной части. Побывать и в Бахчисарае, и в Севастополе, и в Ялте. Там есть на что посмотреть. То же касается Краснодарского края.

Мне бы хотелось прокатиться на машине по Золотому кольцу: Переславль-Залесский, Владимир, Кострома. Красивейшие города. Я там был, но очень давно, ещё в школьные времена. Хочется обновить воспоминания. К тому же это несложно – расстояния между городами небольшие. А за рулём я совершенно спокойно за день тысячу километров без труда могу проехать. Учитывая, что Золотое кольцо – города в радиусе 200 километров, это не такое уж серьезное испытание.

Ещё хочу съездить на Байкал, на Алтай и на Камчатку. Но это уже не бюджетный отдых, на него надо ещё накопить.

А так бывал и в Европе, и в Африке, вот только в Азии как-то не довелось. Если получится, надо бы уделить время и Азии. Но это, наверное, когда дети подрастут уже, чтобы можно было брать их в дальние перелёты.

По Европе всегда интересно погулять и на что-нибудь посмотреть. Красиво и в Италии, и во Франции, и в Испании. Но из-за пандемии сейчас только путешествия по России и преимущественно на личном транспорте. Конечно, на Алтай на автомобиле не поедешь, и в Крым тоже проблемно. Но в Крыму можно взять автомобиль в аренду и спокойно путешествовать. Сейчас эти сервисы достаточно широко развиты, и не так дорого взять в аренду автомобиль: кататься и не зависеть ни от общественного транспорта, ни от экскурсий.

Начальник пункта отбора на военную службу по контракту Валерий Бартенев:

Как военнослужащий я не имею права выезжать за рубеж, поэтому все путешествия исключительно по стране: Краснодарский край, Крым, Кавказ, Дагестан.

Больше всего понравилось в Дербенте. Там интересная старинная крепость, сногсшибательные морские пейзажи с морем, история и очень гостеприимный народ.

Путешествую в основном поездом. Это удобно: можно сесть, прилечь, походить. Полная свобода.

Очень хотелось бы побывать в Карелии на озерах, посмотреть эти места. Планирую в ближайшее время туда выбраться.

Заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий:

До 2020 года я путешествовал очень много, объехал всю Европу – мне там очень нравилось проводить отпуск. Сейчас это, к сожалению, невозможно. Хотя, может быть, и к счастью: не хочу я путешествовать по Европе, облачённой в маски. Поэтому сейчас путешествую по России, но это скорее не путешествия, а командировки.

Я вот открыл для себя Кострому. Прекрасное место, очень вкусное, очень красивое, замечательная Волга, здорово сохраненный город. В центре нет никаких бизнес-центров, торговых центров и прочего. Его можно проследить от старины до XIX века, очень красивый, симпатичный, приятный город. Так что да, можно вполне рекомендовать туда поехать.

Путешествую в основном на автомобиле, ну или самолётом, потому что с нашими расстояниями по-другому никак.

А так я побывал во всех странах, в которых хотел побывать. Ну вот, может быть, интересно было бы в Бейрут попасть. Ещё, возможно, в Китай: у меня дочка сейчас там живёт и работает.

Офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункта отбора Дмитрий Зайцев:

Не так давно был в Крыму, в Краснодарском крае. Насладился замечательными пейзажами и красотами. Хочу сказать, что дорога сама по себе - приключение и путешествие. Смена картинки за окном очень вдохновляет, поэтому больше всего люблю путешествовать на автомобиле.

Например, в прошлом году по дороге в Крым и Краснодарский край я посетил замечательный парк Лога, который находится под Ростовом. Настоятельно советую там побывать, особенно семьям с маленькими детьми. Достаточно уделить этому месту какое-то время и насладиться рукотворными пейзажами, старинными замками. Это огромная территория в несколько гектаров, которую обойти можно часа за три-четыре и при этом нисколько не устать.

Ещё я бы очень хотел посетить древние русские города. К примеру Рязань, изучить достопримечательности, познакомиться с культурой жителей региона. На Северный Кавказ хочу, на вершину Домбай. Хочу насладиться чистым свежим воздухом, зарядиться горной энергией.

Глава Гдовского района Юрий Павлов:

За границей я не был с распада СССР. А в то время в командировках посетил Латвию, Литву, Эстонию, Украину, Белоруссию. Полтора года после института прослужил в группе советских войск в Германии. В Гере мне даже удалось один раз пообедать в ресторане «Псков». Даже фотография сохранилась: ресторан «Псков» и мы с сослуживцами стоим.

В Прибалтику и Белоруссию были исключительно рабочие поездки. Так как я работал в сельском хозяйстве, то в основном бывал на сельхозпредприятиях.

Как-то на Украине в Сумской области был в командировке на старый Новый год. О, оттуда потом трудно вырваться из этой командировки! Почему-то у них принято именно старый Новый год праздновать, причём активнее, чем Новый.

А вообще-то мне больше нравятся не города, а природа. Мне с детства хотелось полететь на Дальний Восток: Приморский край, Хабаровский край. Но туда я так и не попал.