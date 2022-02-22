Псковские полицейские задержали подозреваемых в сбыте фальшивок

14:13, 22 февраля 2022, ПАИ

Подозреваемых в сбыте фальшивок псковичей задержали полицейские. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

В дежурную часть МО МВД России «Дедовичский» поступило сообщение от местной жительницы, продавца продуктового магазина на улице Комсомольской. Она рассказала, что двое молодых людей оплатили покупки купюрой достоинством 5000 рублей, и отметила, что банкнота не прошла проверку на сканере. Продавец также сообщила особые приметы подозреваемых.

Инспектор ДПС МО МВД России «Дедовичский» лейтенант полиции Дмитрий Васильев и младший инспектор-кинолог МО МВД России «Дедовичский» старший сержант полиции Роман Лебедев в результате преследования остановили автомобиль с подозреваемыми. Ими оказались два псковича – 29 и 28 лет.

При обыске в подголовнике кресла автомобиля полицейские обнаружили пятитысячную купюру с признаками подделки. Задержанные пояснили, что банкноты приобрели в Санкт-Петербурге в тайниках-закладках, оплатив их через мессенджер.

В тот же день подозреваемые сбыли шесть фальшивых купюр: две в Порховском районе и ещё три – в Псковском.

В настоящее время следователями возбуждено уголовное дело. Устанавливается причастность фигурантов уголовного дела к иным аналогичным преступлениям на территории Псковской области. Один из молодых людей был заключён под стражу.